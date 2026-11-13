CMA CGM : le chiffre d'affaires bondit de 31 % au 3T, porté par le commerce mondial

( AFP / BORIS HORVAT )

Le groupe de transport maritime et de médias CMA CGM a vu son chiffre d'affaires bondir de 31 % au 3e trimestre, à 18,4 milliards de dollars, porté par une croissance vigoureuse du commerce mondial malgré les tensions géopolitiques et le choc énergétique.

De juillet à septembre, l'armateur a aussi vu son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ebitda) augmenter de 61 % à 4,78 milliards de dollars (contre 2,95 mds un an auparavant), indique un communiqué vendredi.

Les volumes maritimes transportés à bord des porte-conteneurs du troisième armateur mondial ont augmenté de 5,5 % par rapport au trimestre équivalent de l'année dernière, indique le communiqué.

Le groupe, qui peste contre la surtaxe exceptionnelle dont il doit s'acquitter dans le projet de budget 2027 et qui avait mis en garde en mars contre les grandes incertitudes menaçant de plomber le transport maritime mondial en 2026, s'est retrouvé vendredi à disséquer les raisons de sa brusque et inattendue envolée d'activité.

Il met en avant trois facteurs: d'abord, "le comportement de précaution des entreprises" qui reconstituent leurs stocks, puis "l'investissement dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle et aux centres de données", et enfin "l'essor des technologies propres et des véhicules électriques" exportées par la Chine vers les autres continents.

"Malgré la crise multiforme en cours -conflits, pétrole, droits de douane- certaines entreprises, notamment aux Etats-Unis, ont entrepris de reconstituer leurs stocks depuis le 2e trimestre, c'est un comportement de précaution", souligne une source proche de l'armateur.

"L'IA voyage et le développement des data centers contribue à remplir les navires" ajoute cette source, car leur construction nécessite beaucoup de composants industriels.

Par activité, la plus forte hausse vient du secteur maritime, avec un chiffre d'affaires en hausse de 37,3 % à 12,32 milliards de dollars.

La logistique voit ses ventes progresser de 19,2 % à 4,58 milliards de dollars, portée par les effets de l'acquisition de Borusan en Turquie en 2025, de l'italien Faggioli, ainsi que par celle des sociétés du réseau de distribution Fattal au Moyen-Orient, rebaptisé Tamina.

Les autres activités, qui rassemblent aussi bien le fret aérien que les terminaux portuaires ou les médias, voient leur chiffre d'affaires du trimestre progresser de 27 % à 1,51 milliard de dollars, porté surtout par une belle performance "des activités terminaux" notamment celui de Santos au Brésil, ou les activités de cargo aérien.

CMA CGM possède et exploite huit avions cargo (5 B777, 1 A330 et 2 B747).

Côté media, le groupe reste très discret sur son activité, "marquée par les difficultés de la publicité".

La filiale CMA Media est en train d'organiser une partie de ses médias autour du thème des sports en liant médias audiovisuel (RMC), journaux papiers (La tribune dimanche) ou réseaux sociaux (Brut) autour de plateaux communs lors d'événements sportifs par exemple.