Cluster à Bordeaux: renforcement du dépistage et des vaccinations

Test de dépistage du Convid-19 dans le quartier de Bacalan, à Bordeaux, le 23 mai 2021 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les opérations de dépistage et de vaccinations vont être renforcées mercredi dans le quartier de Bordeaux touché par un cas de "variant préoccupant" de Covid, avec l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination, a annoncé le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode, lors d'une conférence de presse.

Le nouveau centre, qui sera installé dans le centre d'animation du quartier de Bacalan, ouvrira mercredi à partir de 14H00, pour fonctionner ensuite tous les jours de 9H00 à 20H00, a précisé le maire de Bordeaux Pierre Hurmic.

Selon M. Elleboode, il comprendra "deux lignes de vaccinations et 200 vaccinations" pourront y être réalisées par jour. Des doses seront également fournies aux pharmaciens, aux généralistes, tandis que le mégacentre de vaccination de Bordeaux pourra aussi vacciner les habitants de Bacalan, où "plus de 900 personnes ont été testées" à ce jour, a-t-il précisé. "On a prévu trois semaines pour finir de vacciner les 10.000 habitants" de Bacalan, a-t-il dit.

"La semaine dernière nous avions informé de 51 cas de Covid avec cette mutation particulière" et nous sommes "aujourd'hui à 60 cas" dans le quartier de Bacalan, a par ailleurs indiqué M. Elleboode, rappelant que cette mutation particulière "laisse préjuger d'un aspect plus contaminant".

Mais "jusqu'ici aucune des personnes testées positives à ce variant n'a fait de forme grave et n'est hospitalisée et personne non plus n'a été vacciné parmi" les personnes atteintes, ce qui montre que "le vaccin est efficace contre ce variant", a-t-il relativisé.

Dans le quartier de Bacalan, à Bordeaux, le 23 mai 2021 ( AFP / Philippe LOPEZ )

La stratégie mise en place avec les autorités locales et nationales a été dès le début "d'être très réactifs collectivement pour mettre en place plus de tests, plus de traçage et plus de vaccins", a-t-il fait valoir.

Au total, 19.000 doses des vaccins Pfizer et Moderna seront fournies à Bordeaux, soit nettement plus que les 16.000 doses jugées nécessaires, a-t-il rappelé.

La préfète de Bordeaux Fabienne Buccio a, pour sa part, appelé à ne pas "baisser la garde". "On a encore des marges de progression face à des attitudes imprudentes", a-t-elle estimé, précisant qu'il avait fallu ce week-end interrompre un début de rave-party avec 120 personnes à Bordeaux ainsi que l'organisation d'un jeu de loto pour des personnes âgées en banlieue, à Lormont.

swi/pjl/sp