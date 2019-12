Clubs français en Europe : d'accord, mais pour y faire quoi ?

La qualification à l'arrache de Lyon pour les 8èmes de C1 (second de sa poule) sauve le bilan hexagonal du naufrage absolu tant redouté. Mais à mi-parcours de l'exercice actuel, la vision d'ensemble d'un OL miraculé, d'un PSG trop suffisant et de l'élimination sèche de Lille, Rennes et Saint-Etienne, est accablante. Le foot français de club est vraiment en danger.

Paris embroche Galatasaray

Avant les chiffres, hommage aux supporters. Ceux de Paris, Lyon, Lille, Rennes et Saint-Etienne. Eux ont vraiment été à la hauteur, à la différence des joueurs qu'ils chérissent. Ils étaient encore près d'un millier à suivre Sainté à Wolfsburg pour une défaite sans panache (1-0). La poursuite du grand "" qu'on leur vend depuis des décennies est, cette saison, partie en fumée pour de bon. Le pire est qu'on leur fait encore des promesses d'ivrogne ! N'est-ce pas Kolodziejczak ? Au soir de l'élimination contre La Gantoise, Timothée se projetait sur la L1 : "" Mais pour y faire quoi ? Les admirables supporters rennais émoustillés par quatre rencontres de prestige face à la Lazio et le Celtic n'ont pas été payés en retour, malgré un succès inutile hier soir face aux Romains (2-0). Si on leur avait dit que leurs Rouge et Noir ne battraient pas Cluj... Hier soir, le président Olivier Létang l'a martelé : "" Mais pour y faire quoi ?Au Parc, l'ovation réservée à l'entrée en jeu de Cavani contre Galatasaray (5-0) a sublimé la belle soirée parisienne. Parce que, pour la première fois de la saison, l'équipe du PSG s'est mise au diapason d'Edinson "", meilleur buteur de l'histoire du club, qui, lui, a toujours tout donné pour ses couleurs. On le sait maintenant, le problème de ce PSG n'était pas d'ordre tactique, avec ce 4-4-2 contre Galatasaray supposément supérieur aux 4-3-3 et 4-2-3-1 tentés par Tuchel. En fait, c'était une question de gnaque, d'envie, d'état d'esprit : quand Mbappé et Neymar se décident à presser et à défendre, ce Paris peut être une vraie machine de guerre. Merci aux supporters parisiens et à l'esprit "" d'avoir aidé Tuchel : tout était dans les têtes, pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com