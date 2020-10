Clubs français en coupes d'Europe : reviens, Aulas !

Deux victoires (PSG et Nice), un nul (Lille) et deux défaites piteuses (OM et Rennes). C'est mieux que la première soirée européenne. Mais la grisaille domine au point de regretter l'absence en coupe d'Europe de Lyon et de l'impayable JMA...

AVB : " Marseille n'a pas l'argent pour faire venir Guardiola... "

" La veille du match contre Manchester City, André Villas-Boas avait balayé l'option victorieuse de Rudi Garcia (3-5-2 / 5-3-2) grâce à laquelle son OL avait battu les3-1 en quarts de C1. Et c'est dans un 5-3-2 qu'AVB a aligné ses hommes contre les Mancuniens ! Un système qui a volé en éclats à la 18minute sur un but offert par Rongier à De Bruyne et Ferran Torres, à la conclusion... Vouloir imiter Lyon, même sans l'assumer au départ, pourquoi pas. Mais alors il faut que cette imitation soit totale au niveau de l'engagement. Parce que si l'OL possède bien deux as comme Depay et Aouar, c'est encore et toujours son état d'esprit couillu qui pousse Lyon à dépasser ses limites, à surperformer.Cette culture de la niaque insufflée par Jean-Michel Aulas continue de préserver son club de toute médiocrité rédhibitoire. La saison passée, plus que les systèmes tactiques ou les bonnes individualités, c'est d'abord ce mental dequi a permis aux Gones de terrasser Leipzig (2-0 là-bas), la Juve et Man City. Sans répondant physique et sans idées, Marseille a donc plié (0-3) face à un City évidemment supérieur mais avec la même apathie observée à l'Olympiakos. Même léthargie coupable pour Paris - chez les Turcs de Basaksehir - qui a suffisamment subi pour qu'on puisse craindre à un moment une très mauvaise surprise. Surtout à la sortie de Neymar sur blessure à la 26minute. On passera sur l'insistance de Tuchel à maintenir "Marqui" au milieu pour faire reculer Danilo en défense et sur l'absence de cohésion collective d'une équipe éparpillée qui ne compte plus que sur les trois de devant Neymar-Mbappé-Di Maria pour faire la diff'. Paris l'a emporté aux extrémités : 2-0, grâce à son gardien (Navas) et à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com