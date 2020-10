Clubs français en coupes d'Europe : la rentrée des crasses

Avec le petit point rennais en trois matchs de C1 et le 6-2 infligé à Nice en C3, le bilan européen des clubs français est tout minus. Les automnes se suivent et se ressemblent. L'exception lilloise fait "penser printemps"...

Lille sauve l'honneur de la patrie à Prague

Malgré le titre féroce, commençons par un peu d'indulgence. La crise sanitaire va encore impacter le foot mondial pendant au moins deux saisons. L'année 2021 avec l'Euro et les JO puis l'année prochaine avec la Coupe du monde dessinent une période incertaine, surchargée de matchs de clubs et de sélections. Des préparations physiques tronquées, des cas de Covid qui tombent sans prévenir, les séquelles psychologiques du confinement, les calendriers bousculés, les pertes économiques inouïes, les huis clos déshumanisant, voire même la règle des cinq changements pas encore bien maitrisée par les coachs, bref... Le foot professionnel va naviguer à vue avec des équipes qui flanchent à certains moments, des cracks en berne et des scores parfois irrationnels (cf. Liverpool tapé 7-2 par Aston Villa). C'est pourquoi le contexte général perturbé incite à l'indulgence générale qui doit aussi profiter à nos chers clubs français. On atténuera donc un jugement qu'on aurait voulu féroce sur le bilan famélique de trois défaites (PSG et OM en C1, Nice en C3), un nul (Rennes) et une victoire (Lille).Reste que cette première soirée européenne indigeste nous a reconnectés aux saisons précédentes, avec une médiocrité qui n'épargnera que Rennes et Lille. Trois déclarations synthétisent l'état d'esprit de nos clubs. Le Niçois Pierre Lees-Melou, après s'être fait rouler dessus par Leverkusen (6-2) : "" C'te blague ! Les clubs français redécouvrent chaque année qu'un match de football dure 90 minutes et que leurs adversaires ont toujours la sournoiserie crasse de marquer en fin de rencontres (Manchester United, Olympiakos et Leverkusen)... Autre déclaration, Paul Pogba sur le PSG, après le succès Lire la suite de l'article sur SoFoot.com