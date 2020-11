Clubs français : Ballottage défavorable, sauf pour Lille !

Et les Dogues sauvèrent l'honneur au bout d'une nouvelle semaine noire... Mais le chef d'œuvre lillois contre Milan (3-0 à San Siro) ne peut plus racheter les quatre défaites insipides du contingent tricolore (OM, PSG, Rennes, Nice). A quand le déconfinement des clubs français ?

Tactique : comment le LOSC a éteint San Siro

". C'est ce que l'on écrivait au lendemain du succès probant des Dogues au Sparta Prague (4-1), ponctué d'un triplé de Yusuf Yazici. Et l'épopée a pris forme hier soir à San Siro avec une victoire totale contre Milan, avec un nouveau triplé de l'attaquant turc (3-0). Après le faux pas contre le Celtic (2-2), consécutif aux non-titularisations, entre autres, de Renato Sanches et Fonte, "Galette" a rectifié le tir en les faisant démarrer. Mieux : le coach lillois a persisté, devant, avec Jonathan David encore stérile, associé à Yazici, au détriment de Yilmaz. Et bingo ! Une performance carrément orchestrale, digne de la Scala, avec un Renato Sanches monstrueux à la baguette et Yazici, soliste en état de grâce, a envoyé par le fond le Milan AC, son Zlatan et son invincibilité de 24 matchs. En passant, Yusuf Yazici a rappelé toute l'importance en coupes d'Europe de réussir les pénaltys. Il a transformé le sien alors que Payet (Porto-OM) et Di Maria (Leipzig-PSG) ont échoué à un moment crucial pour leur équipe respective. Parmi les "", la constance de l'organisation rationnelle en 4-4-2 et le fond de jeu dynamisent en C3 et en L1 un groupe lillois paré pour aller loin.Christophe Galtier a ainsi opté au milieu pour Xeka plutôt que Benjamin André. Et ça a marché parce que le système de jeu est en place et que chaque entrant y trouve naturellement sa place. Et là on touche du doigt l'une des lacunes principales du marasme hexagonal de cette semaine : l'absence (OM) ou l'insuffisance de système de jeu viable en coupes d'Europe (PSG, Rennes, Nice). On a généralement imputé aux quatre défaites françaises des causes justifiables, mais secondaires : l'apathie