Club de sport 100 % féminin : «Je ne suis pas là pour me faire draguer»

Elles ont toutes les morphologies, sont de tous les âges et viennent de tous les milieux. Réunies dans une chaleureuse salle voûtée en pierre, une dizaine de femmes se préparent pour leur séance de stretching. D'autres sont sur des vélos, des elliptiques ou des tapis de course. Près de la place de la Bastille, à Paris (XIIe), ce club de fitness, ouvert depuis 2016, est exclusivement réservé aux femmes comme son nom l'indique : Women's fit.Pas de gigantesque plateau avec des kilos à soulever et des miroirs partout, mais des pièces intimistes où sont dispensés des cours d'abdos-fessiers, de yoga, de Pilates, de renforcement musculaire... entre femmes. Pour quelles raisons ces filles ont-elles choisi cette parenthèse de sport et de bien-être, sans les hommes ?« Ici, je ne me sens pas jugée »« Je me suis inscrite après une grossesse. J'avais une volonté de perte de poids. Ici, on vient avec le physique qu'on a. On ne se sent pas jugée, on peut être naturelle, témoigne Stéphanie, 44 ans, mère de quatre enfants. Nous ne sommes pas dans le culte du corps, contrairement à certaines autres salles et moi, je n'avais pas envie d'être comparée. Je suis là pour faire du sport, pas pour me faire draguer. » L'ambiance et le regard bienveillants reviennent souvent parmi les critères justifiant une adhésion. La sécurité aussi.Seul représentant de la gent masculine au milieu des professeures, coachs et clientes : Cyril, le directeur. « J'exige cette bienveillance de la part de toute l'équipe. Nous ne sommes pas dans la compétition, il ne s'agit pas de faire de ces femmes des championnes. Vous avez remarqué ? Sur le planning des cours, il n'y a pas de niveau. C'est à la prof de s'adapter, pas le contraire. Les femmes, elles, viennent comme elles sont. » Cyril est le gérant d'une salle de sport exclusivement féminine. LP/Olivier Arandel Pas de militantisme pour autant dans son concept, encore moins de ...