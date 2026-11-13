Climat : vers une taxation renforcée des vols premium

Une hôtesse pose à bord d'un Airbus A350 de Lufthansa dans l'espace "Lufthansa Allegris First Class" lors d'une conférence de presse organisée pour présenter la nouvelle première classe à l'aéroport de Munich en Allemagne, le 19 mars 2025. ( AFP / MICHAELA STACHE )

Une étude présentée vendredi 13 novembre lors de la COP31, estime qu'une taxation plus importante des voyages haut de gamme ne pèserait pas sur la demande.

Alors que plusieurs pays, dont la France, veulent élargir le nombre d'États qui taxent les vols premium (classe affaires, classe première et jets privés), leurs détracteurs leur opposent que cela affecterait la rentabilité des compagnies aériennes, expliquent les auteurs.

Il n'en est rien, selon ce rapport du Groupe de travail sur les contributions de solidarité mondiale (GSLTF).

Les tarifs haut de gamme ont augmenté d'environ 8,7 % en glissement annuel entre mars et juillet , le prix du kérosène ayant bondi de 87 % sur cette période .

Or, dans le même temps, les réservations en classes premium ont augmenté d'environ 5 % dans toutes les régions du monde , alors que les réservations en classe économie ont reculé de 3 %. La demande mondiale pour les jets privés a, elle, augmenté de 4 %.

"C'est en quelque sorte un test grandeur nature pour voir si des prix plus importants pour les vols premium affectent vraiment la demande", a expliqué à l' AFP Friederike Röder, directrice du secrétariat du Groupe de travail sur les contributions de solidarité mondiale (GSLTF), présente à la COP31. "Et on voit dans cette nouvelle analyse que ce n'est pas le cas."

Les vols premium résistent à la taxation

La Barbade, la France et le Kenya ont lancé en 2023 ce groupe de travail pour développer des prélèvements en faveur du climat, qui compte 14 pays membres.

Ils plaident pour une taxation différenciée pour les vols premium, que certains pays appliquent déjà (en Europe, la France, la Belgique, le Danemark et l'Allemagne).

Les récentes hausses de prix pour les voyages premium sur les moyen et long-courriers (entre 243 et 360 dollars - 220 et 326 euros - d'augmentation pour un aller simple) dépassent largement les montants que propose le groupe (entre 175 et 250 dollars), relève-t-il.

Les auteurs citent l'exemple du Royaume-Uni, où "un véritable prélèvement sur la classe premium n'a pas freiné la (montée en gamme)".

La taxe britannique sur les billets d'avion (Air Passenger Duty) peut atteindre 224 livres (268 euros) en première classe et classe affaires , d'après le site du ministère britannique du budget.

La part des passagers qui voyagent en classe affaires ou première classe pour les vols long-courriers est néanmoins passée de 20 à 22,4 % sur la dernière décennie, alors que la taxation qui leur est appliquée a grimpé de 72 %.

Pour Friederike Röder, cela montre que l'aérien reste "sous taxé".