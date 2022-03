Climat: une astreinte financière va être demandée contre l'Etat

La commune de Grande-Synthe, qui a obtenu en justice une injonction à l'Etat de renforcer avant fin mars son action contre le réchauffement climatique, va demander une pénalité financière, estimant que rien n'a été fait en ce sens, a indiqué jeudi son avocate.

Me Corinne Lepage a indiqué à l'AFP que "si l'Etat ne dit rien d'ici minuit, nous allons demander au Conseil d'Etat de constater la carence et de prononcer une astreinte très au delà de ce qui avait été demandé pour la pollution de l'air," un autre dossier dans lequel la justice administrative avait condamné en août dernier l'Etat à payer 10 millions d'euros.

Saisi par Grande-Synthe, commune du littoral du Nord qui s'estime menacée par la montée du niveau de la mer, le Conseil d'Etat avait donné en juillet neuf mois au gouvernement pour "prendre toutes mesures utiles" afin de ramener les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, à un niveau compatible avec les objectifs de la France en la matière, soit une baisse de 40% d'ici à 2030 par rapport à celles de 1990.

Le gouvernement n'était pas tenu procéduralement de transmettre un dossier justifiant de ses actions au Conseil d'Etat.

Le ministère de la Transition écologique a toutefois souligné auprès de l'AFP qu'il se tenait prêt à transmettre ses observations dès que la procédure le nécessiterait (le Conseil peut décider de lui-même, ou après saisine, de rouvrir l'instruction du dossier).

Le ministère estime que "la cohérence de l'action menée ces dernières années" place la France "sur la trajectoire d'émissions à laquelle elle s'est engagée", citant la loi Energie-Climat, ou celle sur les mobilités, le développement des énergies renouvelables ou les aides à la rénovation énergétique des logements ou les 30 milliards d'euros dédiés dans le plan de relance.

Depuis la décision du Conseil d'Etat, "le gouvernement a pris des mesures pour sécuriser l'atteinte de ces objectifs sectoriels et accélérer la baisse des émissions engagée," notamment avec la mise en oeuvre de mesures de la loi Climat et Résilience votée en août, poursuit le ministère.

Les plaignants, la commune de Grande-Synthe à laquelle se sont jointes plusieurs ONG, ainsi que désormais la ville de Paris, selon Me Lepage, arguent au contraire que les effets attendus de la loi Climat et résilience figuraient déjà dans l'argumentation de l'Etat lors de l'instruction et qu'il n'y a donc eu aucune nouvelle action entreprise.

Et même en prenant en compte les effets de la nouvelle loi, la réduction des émissions française serait "dans le meilleur des cas" de 38%, contre un engagement de 40% d'ici à 2030, selon les plaignants. Sans compter que l'Union européenne s'est engagée à relever les objectifs des Etats membres.

Les ONG de "l'Affaire du Siècle", parties à la procédure, ont également indiqué dans un communiqué qu'elles déposeraient "dans quelques semaines (...) un mémoire pour faire valoir que les nouvelles mesures n'auront pas d'impact sur le retard climatique de la France et imposer à l'État le respect de ses objectifs".