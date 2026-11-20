Climat: ultimes tractations à la COP31, pour un accord incertain

Des participants passent devant un logo de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31) à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Le bras de fer se tend aux dernières heures de la COP sur le climat vendredi en Turquie, où près de 200 pays vont tenter d'arracher un accord jusque dans la nuit, sur fond de divisions récurrentes autour des énergies fossiles.

En l'état, le projet de décision politique finale n'est "pas acceptable" pour l'Union européenne, a prévenu une responsable auprès de l'AFP.

"On n'a pas envie que cette COP" devienne celle des producteurs d'énergies fossiles, a martelé cette source au sein de la Commission européenne.

Alors qu'une pluie battante s'est abattue sur Antalya, les tractations vont être intenses tout au long de la journée et pourraient se prolonger samedi. Selon la présidence de la COP, une troisième version du document devrait être publiée "plus tard" dans la journée.

"À ce stade, personne n'est satisfait", reconnaît Aloisio Lopes Pereira de Melo, responsable climat du ministère brésilien de l'Environnement. "Tous les sujets sont très complexes" et le "processus est assez intense", a-t-il souligné.

"Nous sommes assez déçu par le texte", a abondé le ministre de l'Environnement du Vanuatu Ralph Regenvanu auprès de l'AFP en réclamant une référence à la transition hors des énergies fossiles.

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien, mais la Turquie, hôte de cette COP31, espère la conclure avec des avancées face à l'urgence climatique.

La planète subit toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine, comme l'ont montré ces derniers mois la succession de canicules en Europe ou la crue meurtrière au Népal.

Un accord substantiel est pourtant loin d'être acquis à Antalya. Après celle de Dubaï en 2023, les COP ont régulièrement buté sur l'opposition entre les pays favorables à la sortie des énergies fossiles et les producteurs d'hydrocarbures, dont l'Arabie saoudite.

Pour éviter de rejouer la même pièce, l'Australie et la Turquie, qui coprésident cette COP31, ont présenté jeudi un projet de décision finale qui ne contient plus de mention explicite des énergies fossiles - pétrole, gaz et charbon.

Il s'agit d'une COP de "mise en oeuvre", fait valoir le ministre australien du Climat Chris Bowen. La communauté internationale s'était déjà "mise d'accord" à Dubaï pour amorcer la transition hors des énergies fossiles, estime-t-il. "Ce qui nous intéresse, ce sont les moyens concrets d'y parvenir".

Chris Bowen, ministre australien du Climat, donne une conférence de presse lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31) à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

La Turquie a décidé d'axer cette COP sur "l'électrification" des usages, sans dire toutefois si cette électricité doit provenir des renouvelables et du nucléaire ou du charbon polluant.

Le projet de décision politique de jeudi appelle à "porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035" contre un peu plus de 20% actuellement.

"Recul colossal"

Les défenseurs de l'environnement fustigent le projet de décision finale.

En l'état, il "constituerait un recul colossal et serait totalement inacceptable sous sa forme actuelle", lance Tracy Carty, de l'ONG Greenpeace. "La fin des énergies fossiles devrait être au cœur de la COP31", réclame-t-elle.

Des participants passent devant une installation lumineuse de Greenpeace portant l'inscription "1,5°C", lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31), à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Les négociations ont également été parasitées par un désaccord autour du calendrier des publications scientifiques du Giec, le groupe de référence d'experts du climat au niveau international.

L'Union européenne, les Pays les moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires souhaitent que la prochaine série de rapports du Giec soit disponible avant un "bilan mondial" sur les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, prévu en 2028.

Mais des pays comme l'Arabie saoudite et l'Inde font pression pour reporter à 2029 le rapport.

La question des financements, que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique, reste âprement débattue.

Le continent africain "n'acceptera pas un résultat qui se limite à des déclarations sans les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre", a averti la ministre ghanéenne de l'Environnement Zanetor Agyeman-Rawlings.

Dans un contexte budgétaire difficile, les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires,.

Le document insiste aussi plusieurs fois sur l'importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.

Mais le franchissement de ce seuil emblématique apparaît désormais inévitable aux yeux de l'ONU comme de la plupart des scientifiques.