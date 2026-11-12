Climat, souveraineté alimentaire : 725 millions d'euros pour relancer l'agriculture française

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse sur le plan de relance agricole, le 12 novembre 2026 à Paris ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Après un été de canicules dévastatrices, le gouvernement a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'investir 725 millions d'euros pour relancer une agriculture attaquée en France sur tous les fronts, tant climatique que commercial.

L'enveloppe vise à soutenir des mesures d'adaptation au réchauffement, mais aussi des infrastructures productives dans des secteurs où la France perd du terrain depuis plusieurs années, du poulet jusqu'à la moutarde.

Elle s'ajoute au milliard d'euros du plan d'urgence annoncé à la rentrée.

Environ la moitié de la somme annoncée jeudi reste suspendue à l'issue des débats sur le budget 2027, a souligné le Premier ministre Sébastien Lecornu, en présentant ce plan de relance au côté de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

La question agricole sera un des leviers "majeurs" de compromis sur le projet de budget, a-t-il assuré, relevant qu'un échec risquait de renvoyer l'octroi des fonds à l'automne 2027. "Personne ne pourra enjamber la question agricole parce que de toute façon, celles et ceux qui voudront l'enjamber, j'ai bien peur que les agriculteurs se rappellent très vite à eux", a prévenu le chef du gouvernement, lui-même confronté à des manifestations agricoles l'hiver dernier.

Jeudi, la FNSEA, syndicat agricole dominant, a d'ailleurs "appelé à ce que l'agriculture ne soit pas prise en otage des jeux politiques budgétaires".

Selon Mme Genevard, sur ces 725 millions, 100 millions iront "alimenter un guichet d'équipement" pour résister aux aléas climatiques: "citernes d'eau, systèmes de ventilation dans les élevages, filets anti-grêle, irrigation goutte-à-goutte"...

Le fonds hydraulique agricole, créé en 2025 pour financer l'adaptation climatique, sera prolongé en 2027 pour 60 millions d'euros. Quelque 100 millions d'euros permettront de faire garantir à 80 % par l’État un milliard d'euros de prêts.

"Des Notre-Dame agricoles"

Deuxième volet du plan : 400 millions d'euros pour soutenir des "projets d'avenir agricole", destinés à renforcer la production dans des filières prioritaires (poulet, fruits et légumes, fromage...).

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard , lors d'une conférence de presse sur le plan de relance agricole, le 12 novembre 2026 à Paris ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Ces projets sont le principal levier issu des "conférences de la souveraineté" lancées il y a un an par Mme Genevard, appelant alors au "réveil alimentaire" du pays.

Le secteur reste le premier poste d'exportation de la France (84,2 milliards d'euros en 2025), mais son excédent commercial diminue depuis plusieurs années.

Un fruit consommé sur deux est importé. La production de viande de volaille a baissé de près de 30 % depuis 1997, quand la demande augmentait de 35 % dans le même temps.

Ces "projets d'avenir" ont été inscrits dans la loi d'urgence agricole votée cet été, qui prévoit leur labellisation et un accompagnement prioritaire, financier et technique. De quoi en faire des "Notre-Dame agricoles", selon Mme Genevard.

Sur ces 400 millions d'euros de soutien public, 350 millions viendront du programme d'investissement France 2030, lancé par Emmanuel Macron en 2021. Ils ne seront donc pas liés au budget 2027. Mais, fin octobre, la Cour des comptes s’était inquiétée du "besoin de financement élevé" de France 2030, "dans un contexte budgétaire dégradé".

Depuis un an, les filières ont été sollicitées pour lister les besoins de production sur dix ans et proposer un plan par région.

Par exemple, d'ici 2035, la filière volaille estime que, pour la viande, il faudrait 280 nouveaux poulaillers par an, en plus des 14.000 existants (2,8 milliards d'euros d'investissement). Pour les œufs, il en faudrait 575 au total d'ici 2035.

Environ 900 projets ont été recensés, selon le ministère : usine de transformation de tomates, de production de moutarde, exploitation piscicole...

Portés par des agriculteurs, des coopératives ou des entreprises, les projets seront choisis par des comités présidés par le préfet et le président de région.

Pour le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA), qui a inspiré l'idée, ces projets "offrent des perspectives concrètes pour sortir du cycle infernal" des crises, notamment en développant des productions mieux adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Son président Jocelyn Dubost a "invité chaque acteur, de l’amont à l’aval, à s'en saisir".

Le gouvernement compte aussi sur ses mesures de "simplification" des projets, labellisés ou pas. Il a promis la publication avant la fin de l'année des textes d'application de sa loi d'urgence, notamment sur le stockage de l'eau et la réforme de l'autorisation environnementale appliquée à l'élevage.

La Confédération paysanne, également présente jeudi, a souligné l'intérêt de certains projets : abattoirs de proximité, valorisation du lait... Mais "des projets individuels ne font pas une politique", qu'il s'agisse de protéger les filières ou de soutenir une agriculture contribuant à lutter contre le réchauffement, a déploré sa porte-parole Fanny Métrat, pour qui "200 poulaillers industriels ne remplaceront pas les 200 fermes qui disparaissent chaque semaine".

Enfin le troisième axe du plan de relance entend faciliter les transmissions d'exploitations, grâce à des avantages fiscaux pour les agriculteurs sur le départ et pour les acquéreurs, jeunes ou récemment installés. La moitié des agriculteurs recensés en 2020 atteindront l'âge de la retraite d'ici 2030.