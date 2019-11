Climat : record de concentrations de gaz à effet de serre en 2018

Les principaux gaz à effet de serre (GES) à l'origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux records de concentration en 2018. L'ONU s'alarme qu'« aucun signe de ralentissement » ne soit visible. Ce cri d'alarme est lancé à quelques jours de la réunion annuelle des Nations-Unies sur la lutte contre le changement climatique, la COP25, qui se tiendra du 2 au 13 décembre à Madrid.« Il n'y a aucun signe de ralentissement, et encore moins de diminution, de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère malgré tous les engagements pris au titre de l'Accord de Paris sur le climat », pointe le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le Finlandais Petteri Taalas, à l'occasion de la publication du bulletin annuel de l'OMM sur les concentrations de GES.Ce rapport rend compte non pas des quantités de GES qui sont libérées dans l'atmosphère mais de celles qui y restent, sachant que les océans absorbent environ le quart des émissions totales, tout comme la biosphère, dont font partie les forêts.Accroissement plus rapideSelon les scientifiques, le dioxyde de carbone (CO2), qui est associé aux activités humaines et constitue le principal gaz à effet de serre persistant dans l'atmosphère, a battu un nouveau record de concentration en 2018, à 407,8 parties par million (ppm), soit 147 % de plus que le niveau préindustriel de 1750.« Il convient de rappeler que la dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années : la température était de 2 à 3°C plus élevée qu'aujourd'hui, et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres au niveau actuel », a souligné Petteri Taalas, dans un communiqué.L'inquiétude de l'OMM est d'autant plus forte que l'augmentation annuelle de la concentration de CO2, qui persiste pendant des siècles dans l'atmosphère et encore plus longtemps dans les ...