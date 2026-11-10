Climat: pour la militante Greta Thunberg, les COP sont "des cirques à greenwashing"

La militante suédoise Greta Thunberg s'adresse aux médias à son arrivée à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31) à Antalya, le 10 novembre 2026. ( AFP / Ozan KOSE )

Les conférences annuelles des Nations unies sur le climat "sont devenues des cirques à greenwashing", a estimé mardi la militante écologiste suédoise Greta Thunberg à son arrivée à la COP31 à Antalya en Turquie.

"Bien sûr, il est absolument essentiel que nous continuions à faire tout ce qui est possible, car c'est l'occasion de mobiliser les citoyens", a-t-elle souligné lors d'un point avec les nombreux journalistes et participants qui attendaient son arrivée.

"Nous sommes ici, en tant que militants, pour pousser ceux qui sont au pouvoir à mettre réellement en œuvre ce dont ils parlent depuis des décennies", a poursuivi la militante, qui n'avait plus participé à une COP Climat depuis celle de Glasgow, en Ecosse, en 2021.

"Nous reconnaissons aussi que les COP ne sont pas suffisantes pour empêcher les catastrophes climatiques", a dit Greta Thunberg.

L'activiste devait participer à une action menée par une organisation militant pour une transition juste vers une économie décarbonée, mais est arrivée en retard. De nombreux participants à différents événements de la COP31 sont retardés plus ou moins longuement par des problèmes de transport jusqu'au parc des expositions d'Antalya où se déroule la conférence.

Greta Thunberg a aussi critiqué le choix du pays hôte, déclarant: "Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le fait que le pays hôte, la Turquie, viole de nombreux droits fondamentaux."