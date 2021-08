Climat: Paris juge "immense" le "défi" pour sortir de la civilisation des énergies fossiles

Réduire les émissions de gaz à effet de serre est un "défi immense" qui implique de sortir "en une décennie d'une civilisation fondée sur les énergies fossiles", a réagi lundi la ministre française de la Transition écologique après la publication du rapport du Giec.

Face à la menace du réchauffement, "la ligne est claire : appliquer pleinement et partout l'Accord de Paris. A la fois pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et nous adapter à des évènements climatiques de plus en plus extrêmes", a déclaré Barbara Pompili dans un communiqué.

"Le défi est immense car il implique de sortir en une décennie d'une civilisation fondée sur les énergies fossiles depuis plusieurs siècles", a-t-elle ajouté, qualifiant les travaux des experts de l'ONU de "pierre angulaire scientifique sur laquelle fonder nos politiques climatiques".

Ce rapport du Giec "rappelle à juste titre, une nouvelle fois, l'urgence réelle de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre l'accord de Paris qui est notre boussole à tous, Etats, collectivités, société civile, entreprises, ONG pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences", a renchéri le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, appelant "tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à rehausser" leurs engagements climatiques.