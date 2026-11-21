Climat : nouvelle nuit de négociations à la COP31, qui bute sur les énergies fossiles

L'Antalya Expo Centre qui heberge la COP31 à Antalya en Turquie le 21 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

La COP31 sur le climat s'éternise en Turquie avec une nouvelle nuit de négociations et un possible dénouement dimanche, si les pays parviennent enfin à sortir de l'impasse sur les énergies fossiles et les financements.

Une plénière est attendue dimanche matin pour tenter de valider un compromis à Antalya.

Le ministre turc de l'Environnement Murat Kurum a indiqué qu'un projet de décision finale serait transmis dans la nuit aux quelque 200 délégations.

Mais les négociations sont difficiles. Samedi, les réunions se sont enchaînées à huis clos, pour essayer de rapprocher des positions encore très éloignées.

La présidence turque de la COP31 a ainsi rassemblé dans l'après-midi l'Union européenne et l'Arabie saoudite, aux positions antagonistes sur le sort des énergies fossiles. Mais il n'y a "pas encore de compromis", selon l'UE.

"C'est mieux de ne pas avoir d'accord que d'en conclure un mauvais", a lancé le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra.

Le ministre de l'Environnement de Tuvalu, Maina Talia, s'adresse aux médias lors de la COP31 à Antalya, le 21 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

"L'heure tourne", a aussi insisté Maina Talia, le ministre de l'Environnement de Tuvalu, archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux.

Cette COP a déjà largement débordé des horaires prévus, et le site, en cours de démontage, prend des allures fantomatiques.

Beaucoup de négociateurs étaient déjà partis samedi soir, et chaque heure qui passe fait peser la menace d'une absence de quorum - c'est-à-dire que le nombre de participants soit insuffisant pour approuver un accord.

Il faut au moins deux tiers des pays pour qu'une décision soit valide.

Appel de la Turquie

La Turquie, qui copréside cette COP31 avec l'Australie, a appelé les pays à agir "de manière responsable" afin de trouver "un compromis".

Le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra (c) lors de la COP31 à Antalya, le 21 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

Sur le fond, la bataille se poursuit autour du pétrole, du gaz et du charbon, la sortie des énergies fossiles étant absente du dernier projet d'accord proposé.

Les pays producteurs, Arabie saoudite en tête, s'opposent à toute mention dans le texte final. Mais des nations du Pacifique, d'Europe ou d'Amérique latine exigent que ces énergies - principales responsables du réchauffement climatique - soient explicitement nommées.

Les pays s'écharpent également sur la mention ou non dans le texte des technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières comme une façon de réduire les émissions polluantes.

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien, mais la Turquie espère le conclure avec des avancées face à l'urgence climatique, la planète subissant toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine.

Un accord substantiel est pourtant loin d'être acquis, dans un contexte géopolitique difficile, marqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence une nouvelle fois des États-Unis.

Le président de la COP31 et ministre turc de l’Environnement, Murat Kurum, le 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

Parmi les thèmes clés, la Turquie voulait mettre en avant "l'électrification" des usages.

Jusqu'ici, le projet d'accord appelle à "porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035" contre un peu plus de 20 % actuellement.

Mais jusqu'à présent sans mention explicite de la source de cette électricité, qui peut être aussi bien produite par des éoliennes, que par des réacteurs nucléaires ou des centrales à charbon, très polluantes.

Autre question âprement débattue : les financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique.

Le continent africain "n'acceptera pas un résultat qui se limite à des déclarations sans les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre", a averti la ministre ghanéenne de l'Environnement Zanetor Agyeman-Rawlings.

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires, mais simplement d'assurer des engagements passés.

Négociations parasitées

Les négociations ont également été parasitées par un désaccord autour du calendrier des publications du Giec, le groupe de référence d'experts du climat au niveau international.

Des participants lors de la COP31 à Antalya, le 19 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

L'Union européenne, les Pays les moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires souhaitent que la prochaine série de rapports du Giec soit disponible avant un "bilan mondial" sur les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, prévu en 2028.

Mais des pays comme l'Arabie saoudite et l'Inde font pression pour 2029.

Le document provisoire souligne aussi l'importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.