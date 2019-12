Climat : "Le seul effondrement qui nous menace pour l'instant, c'est celui de nos volontés", met en garde Édouard Philippe

Le Premier ministre français signe ce lundi matin dans le Huffington Post une tribune affirmant que "l'humanité est loin d'avoir dit son dernier mot" dans la lutte contre le changement climatique.

Édouard Philippe, le 27 novembre 2019 à l'Élysée. ( AFP / ALAIN JOCARD )

"je ne ferai pas passer pour ce que je ne suis pas". Dans une tribune publiée lundi 2 décembre sur le site du Huffington Post Édouard Philippe reconnaît ne pas toujours avoir été un écologiste convaincu. "Comme beaucoup de Français, j'ai mis du temps à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que l'emploi, le pouvoir d'achat ou la sécurité. Puis, comme eux, j'ai constaté la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes et les pressions qui s'exercent sur notre biodiversité", souligne le Premier ministre, qui s'est rendu lundi matin à Madrid pour l'ouverture de la 25e conférence climat de l'ONU (COP25).

Face aux conclusions alarmantes des scientifiques, le chef du gouvernement assure avoir pris conscience du problème, mais "préfère en appeler à la raison plutôt qu'à la peur". "Je pense tout à fait possible de bâtir un modèle économique qui produise des richesses donc de l'emploi, sans gaspiller, sans salir, sans contaminer, ni détruire", clame-t-il, estimant qu'il faut "recycler et réparer plus".

"Écologie souriante"

Se défendant de toute "collapsologie", l'ancien maire Les Républicains du Havre préfère parler "'d'écologie souriante' , une écologie du quotidien, une écologie des solutions. Des solutions simples, économes, qui, n'en déplaise aux théoriciens de l'apocalypse, montrent que le changement est non seulement possible, mais bel et bien à l'œuvre."

Le Premier ministre rappelle qu'il a fait de l'acte II du quinquennat celui de "l'accélération écologique" , avec notamment la sortie d'ici trois ans du glyphosate, l'arrêt d'ici 2022 des centrales à charbon ou encore l'investissement de 5 milliards d'euros par an dans le développement des énergies renouvelables, sans oublier la mise en place d'une convention citoyenne sur le climat dont les travaux sont en cours, ou les "milliers d'initiatives" prises par les collectivités.

"On trouvera toujours - et c'est normal - des personnes pour dire que 'ce n'est pas suffisant' ou que 'cela ne va pas assez vite'. Mais ces initiatives publiques, privées, nationales, locales me font dire que la transition écologique est bien engagée dans la France de 2019, et que les Français peuvent en être fiers", insiste-t-il.

"Le seul effondrement qui nous menace pour l'instant, c'est celui de nos volontés" , met-il en garde. "Or, quand je vois la formidable mobilisation des jeunes générations, la rapidité de certains changements, l'importance que la préservation de l'environnement prend dans le débat public, je me dis que l'humanité est loin d'avoir dit son dernier mot", conclut le Premier ministre.