Climat: le scientifique star Johan Rockström exhorte le monde à "défendre la science"

Le climatologue suédois Johan Rockstrom à la COP31 à Antalya, le 17 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Elodie LE MAOU )

Il a conseillé des chefs d'État et des grands patrons, participé à un documentaire avec Leonardo DiCaprio et alerte sans relâche sur les dangers du réchauffement climatique.

À la grande réunion annuelle de l'ONU sur le climat en Turquie, la COP31, le Suédois Johan Rockström, directeur de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam (PIK), a accordé un entretien à l'AFP pour décrire le moment charnière auquel la planète est confrontée et défendre la science du climat.

Q: Depuis des années, vous avertissez que l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C sera dépassé sans réduction urgente des émissions. A-t-on échoué ?

R : "Nous avons signé l'Accord de Paris il y a onze ans et, depuis, les émissions n'ont fait qu'augmenter. Nous allons désormais inévitablement dépasser le seuil de 1,5°C.

C'est un échec jusqu'à présent, et il faut l'admettre, car c'est précisément la raison pour laquelle nous devons accélérer l'action. Chaque année où nous échouons à infléchir la courbe des émissions, le chemin vers la sécurité climatique devient plus escarpé".

Q : Quelle est la trajectoire actuelle ?

R : "Nous ne suivons pas une trajectoire qui nous permette de revenir à 1,5°C. Nous sommes sur une trajectoire qui mène à 2,8°C, 2,9°C, voire peut-être 3°C de réchauffement d'ici seulement 75 ans. (...) Rien ne démontre que nous pouvons préserver le monde tel que nous le connaissons à ce niveau de réchauffement. C'est une trajectoire vers la catastrophe".

Q : La science a-t-elle une solution ?

R : "Le mieux que la science puisse proposer est de limiter le pic de réchauffement à environ 1,8°C puis, potentiellement, de revenir vers 1,5°C. C'est ce que les responsables politiques décrivent lorsqu'ils parlent de maintenir en vie l'objectif de 1,5°C. Mais c'est une tâche immense".

Q : Théoriquement, il est donc encore possible de revenir à 1,5°C à l'avenir ?

R : "Oui, je pense qu'il est juste de dire que l'objectif de 1,5°C reste théoriquement atteignable. Nous devons absolument le conserver comme cap final. Ce serait une grave erreur de renoncer aujourd'hui à cet objectif.

Dépasser les 1,5°C nous fait entrer dans une zone dangereuse. Cela accroît la fréquence et la gravité des événements extrêmes, mais nous rapproche aussi de points de bascule qui, s'ils étaient franchis, entraîneraient des changements irréversibles et rendraient progressivement la planète moins habitable".

Q : Certains pays présents à cette COP31 qualifient les travaux sur le dépassement de 1,5°C de "littérature grise" qui devrait être ignorée. Ces travaux sont-ils solides ?

R : "C'est de l'obstruction. C'est totalement absurde et tout le monde le sait. (...) Ces scénarios sont robustes et scientifiquement validés".

Q : Un autre différend concerne le Giec. Certains pays plaidant pour retarder la publication de ses prochains grands rapports. La science est-elle attaquée ?

R : "Nous assistons effectivement à des tentatives en ce sens, à des efforts visant à saper le rôle de la science comme fondement de tout le cadre politique international sur le climat. C'est extrêmement frustrant. (...) Nous devons clairement défendre la science".

Q : Êtes-vous optimiste quant à la capacité de l'humanité à changer de cap ?

R : "C'est la grande question. Quand on regarde le monde aujourd'hui, je suis plutôt sceptique. (...) Nous vivons dans un monde extrêmement fragmenté, entièrement focalisé sur les questions géopolitiques, et cela me rend vraiment très inquiet".

Q : Y a-t-il une lueur d'espoir ?

R : "Nous commençons à infléchir la courbe. (...) Nous sommes engagés dans une transition. Le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité et l'efficacité énergétique progressent à une vitesse qui dépasse parfois nos attentes.

Nous sommes à un moment charnière. C'est aussi pour cela que certains pays qui se sentent menacés se crispent davantage. Ils voient que le climat n'est plus un sujet secondaire, mais un enjeu central. C'est la voie non seulement pour résoudre la crise climatique, mais aussi pour renforcer la compétitivité économique".