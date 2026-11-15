Climat: le monde tiraillé sur le cap à tenir après l'inévitable dépassement des 1,5°C

Une effigie d'oiseau brandie lors d'une manifestation en marge de la COP31 à Antalya, en Turquie, le 14 novembre 2026 ( AFP / OZAN KOSE )

L'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C sert de ligne rouge aux négociations climatiques depuis dix ans. Mais le dépassement de ce seuil est désormais certain et les pays réunis à la grande réunion annuelle sur le climat COP31 se divisent sur la marche à suivre.

Les négociateurs se sont engagés en 2015 à Paris à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale "nettement en dessous de 2°C" tout en "poursuivant l'action" pour la limiter à 1,5°C.

La planète s'est déjà réchauffée d'environ 1,4°C depuis la période 1850-1900, principalement en raison de la combustion des énergies fossiles.

Le franchissement de ce seuil emblématique apparaît désormais inévitable aux yeux de l'ONU comme de la plupart des scientifiques.

Le chiffre de 1,5°C reste pourtant essentiel pour certaines nations en première ligne du changement climatique.

"Ce n'est pas une cible abstraite mais une menace existentielle", a plaidé à la tribune de la COP31, à Antalya en Turquie, le président du petit archipel des Palaos, Surangel Whipps Jr.

Pour ce petit pays du Pacifique comme pour d'autres, le réchauffement est synonyme de montée des eaux, de blanchiment des coraux et de tempêtes plus dévastatrices.

Dans les négociations, certains insistent ainsi pour revenir à ce seuil "dès que possible", selon le résumé des positions des pays préparé par la présidence australienne des négociations à Antalya en vue d'une décision finale.

En privé, certains responsables jugent la perspective irréaliste mais ne souhaitent pas pour autant abandonner officiellement l'objectif de 1,5°C, qui incite à une baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre.

"Retour en arrière"

D'autres pays se montrent en revanche réticents à maintenir ce chiffre, jugent plusieurs sources, dont certaines pointent le Groupe arabe ou le groupe des LMDC, qui compte une vingtaine de pays émergents dont l'Arabie saoudite et l'Inde.

Un haut responsable d'une nation occidentale y voit un "risque de retour en arrière" qui dilue l'ambition climatique.

"Certains pays en développement craignent qu'une référence plus forte à l'objectif de 1,5°C ne se traduise par des obligations supplémentaires en matière de baisse des émissions, sans le soutien financier nécessaire pour les mettre en œuvre", souligne pour sa part Jasper Inventor, chef de délégation à la COP31 pour Greenpeace International.

Dans cette discussion complexe, la possibilité de revenir à ce niveau de température à l'avenir est aussi ouvertement questionnée.

Dans le résumé des positions préparé par la présidence, certains pays, qui ne sont pas nommés, remettent ainsi en cause la "littérature grise". Une phrase comprise par certains comme une remise en cause du caractère scientifique des scénarios de l'ONU pour faire redescendre la température mondiale.

António Guterres, secrétaire général des Nations Unies et infatigable défenseur de la cause climatique, a plaidé à la COP31 pour "ramener les températures sous 1,5°C aussi rapidement que possible" et pour que le dépassement soit "aussi limité et le plus court possible".

Une allusion à un concept désormais omniprésent dans les discussions climatiques, plus connu sous son nom anglais d'"overshoot": celui d'une température qui dépasse temporairement la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris, 1,5°C, avant de repasser en dessous au cours des décennies suivantes.

"Extrêmement ambitieux"

"Avec des émissions qui continuent au rythme actuel, il n'y a aucun doute qu'on va dépasser 1,5°C", indique à l'AFP Pierre Friedlingstein, professeur à l'université d'Exeter et principal auteur de l'étude de référence "Global Carbon Budget".

Le "budget carbone" mondial — soit la quantité de CO2 qui reste à émettre avant que le réchauffement climatique ne dépasse le seuil de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels — représente "l'équivalent de moins de quatre années d'émissions au rythme actuel", souligne Pierre Friedlingstein.

Et donc, à moins d'une improbable chute drastique des émissions de gaz à effet de serre, le seuil sera bel et bien franchi.

Revenir ensuite sous 1,5°C suppose de freiner très fortement les émissions mais aussi d'absorber d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère, de manière naturelle - par les forêts - ou en ayant recours à des technologies de captage, aujourd'hui marginales et peu matures.

Il faudrait "un développement massif de ces nouvelles technologies" pour qu'elles retirent du CO2 de l'atmosphère pendant des décennies, observe Pierre Friedlingstein. "C'est, je ne dirais pas utopique, mais en tout cas extrêmement ambitieux."