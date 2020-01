C'est une « feuille de route » qui ne satisfait personne. Ni les antinucléaires, ni les pro, ni même les ONG environnementales, qui dénoncent un recul des objectifs de réduction d'émissions de CO2 autorisées jusqu'en 2023. Alors que le gouvernement a publié lundi sa stratégie nationale bas carbone (SNBC) et sa programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), deux documents fixant les grandes orientations des politiques climatique et énergétique qui doivent permettre à la France d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, même les observateurs les plus modérés ont du mal à percevoir la stratégie d'ensemble.Pourtant, le temps presse : à cette date, le pays ne devra plus émettre plus de gaz à effet de serre que les « puits de carbone » du territoire (sols, forêts?) ne pourront en absorber. Concrètement, cela revient à diviser par six ou sept le niveau des émissions. Or la France est en retard : 445 millions de tonnes d'équivalent CO2 ont été rejetées dans l'atmosphère en 2018. C'est 19 % de moins qu'en 1990, mais le rythme est trop lent pour atteindre l'objectif. Et il va le rester, au moins jusqu'en 2023 : les émissions de CO2 devront baisser de 5 % d'ici à cette date, contre une baisse de 10 % initialement prévue. L'essentiel des efforts est reporté aux années suivantes : les émissions sont censées plonger de 15 % entre 2024 et 2028, puis de nouveau de 17 % sur la période 2029-2033.Deux...