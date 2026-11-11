Climat : le chef de l'ONU s'attaque au lobby des énergies fossiles à la COP31

Antonio Guterres durant son discours à Antalya, en Turquie, le 11 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

A la COP31, le chef de l'ONU a exhorté les responsables réunis pour parler du climat à éliminer les énergies fossiles et à outrepasser leurs différends pour coopérer sur les meilleures façons de lutter contre le réchauffement, dans une salle où manquaient de nombreux chefs d'État.

"La vérité, brutale, est que la crise du climat nous dépasse", a déclaré António Guterres avant de s'attaquer à la principale cause du changement climatique.

"Comme les dinosaures, les énergies fossiles doivent disparaitre", a-t-il dit. Mais "cela ne se fera pas tout seul", notamment à cause de leur lobby, dont "la stratégie est simple: tordre la science, retarder les décisions, retarder l'action, retarder la responsabilisation", a ajouté le secrétaire général des Nations unies.

"Et ceux qui profitent des énergies fossiles doivent aider à payer pour les dégâts qu'elles causent", a aussi relevé António Guterres.

"Sur le seul dernier trimestre, les neuf plus grandes compagnies pétrolières ont engrangé 95 milliards de dollars (85,3 milliards d'euros NDLR) de profits (...). Il est temps pour les gouvernements de taxer ces profits et d'utiliser ces ressources pour aider les pays vulnérables à se relever".

Un homme passe devant le logo de la COP31 à l'intérieur du centre des expositions d'Antalya, le 8 novembre 2026, à la veille de l'ouverture de la conférence des Nations unies sur le climat ( AFP / Ozan KOSE )

Les chefs d'États et de gouvernements sont réunis mercredi et jeudi pour la conférence annuelle des Nations unies sur le climat à la fin d'une année où le changement climatique a encore durement frappé la planète entre des crues meurtrières au Népal et des vagues de chaleur en Europe.

La COP31 réunit des représentants de près de 200 États.

Tout juste élu pour un nouveau mandat à la tête du Brésil, le président brésilien Lula doit s'exprimer, tout comme le Premier ministre britannique Andy Burnham - seul représentant des pays du G7 - ou le président iranien Massoud Pezeshkian, autour de Recep Tayyip Erdogan, le chef d'État turc.

"seule sur scène"

Mais ce sont surtout les absents qui suscitent le plus de commentaires de la part des observateurs et des ONG, en amont de cet événement incontournable des conférences climatiques.

"C'est dommage que certains des principaux dirigeants européens ne soient pas présents", a commenté Cosima Cassel, experte en diplomatie pour le groupe de réflexion E3G, face à l'absence notable des principaux dirigeants allemand, français et italien.

"Je crains qu'Ursula von der Leyen (la présidente de la Commission européenne, NDLR) ne se retrouve seule sur scène", a réagi de son côté Chiara Martinelli, directrice Europe du Climate Action Network, qui rassemble de nombreuses ONG environnementales.

Les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale et un sommet de chefs d'État et de gouvernement en Irlande jeudi, auquel participeront d'autres dirigeants européens, expliquent l'absence du président français Emmanuel Macron, a fait savoir son gouvernement.

"Il n'est pas rare que certains dirigeants s'y rendent et d'autres non", a affirmé à Bruxelles le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra mardi, soulignant que "les attentes ne sont pas nécessairement élevées" à cette COP31, à l'heure où la crise énergétique relègue au second plan les enjeux environnementaux.

Également absent : le président Donald Trump, qui a retiré les États-Unis de l'accord de Paris de 2015 et n'a pas envoyé de délégation depuis sa réélection. La Chine sera représentée par le vice-président Han Zheng.

Ces deux pays sont les deux plus grosses économies mondiales et les plus gros émetteurs de gaz réchauffant la planète.

Près de 200 pays s'étaient engagés lors de la COP28 de Dubaï en 2023 à amorcer leur transition hors des énergies fossiles. Mais le sujet stagne depuis, toute mention du pétrole, du charbon ou du gaz fossile se heurtant à l'opposition de pays producteurs.

"Nous n'avons pas besoin que les pays soient d'accord sur tout. Mais nous avons besoin qu'ils coopèrent sur ce qu'aucun pays ne peut régler tout seul", a souligné António Guterres mercredi.

Le responsable, qui a fait de la lutte contre le changement climatique l'une des priorités de son mandat, s'exprimait pour la dernière fois à ce poste à une COP.