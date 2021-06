Climat: la justice appelée à ordonner à l'Etat d'agir plus fort

Il faut ordonner à l'Etat de renforcer sa politique de lutte contre le réchauffement climatique. C'est la mesure inédite qui a été recommandée vendredi à la plus haute juridiction administrative française.

Le Conseil d'Etat doit donner neuf mois au gouvernement pour "prendre toutes les mesures utiles permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre" afin de respecter les engagements de la France de baisser ses émissions de 40% d'ici à 2030 (par rapport à 1990), a estimé lors d'une audience le rapporteur public, magistrat chargé de faire une recommandation sur le dossier, souvent mais pas forcément suivie par ses collègues.

Une telle décision serait inédite en France, alors que les contentieux climatiques se multiplient et que les premières décisions juridiques en la matière s'accumulent depuis quelques mois, au détriment de l'Etat.

La plainte en question a été déposée en janvier 2019 par la commune de Grande-Synthe, sur le littoral du Nord, qui estime que "l'inaction climatique" du gouvernement la met en danger de submersion par la montée des eaux.

En novembre, dans une précédente décision déjà qualifiée "d'historique" par les plaignants, le Conseil d'Etat avait donné trois mois au gouvernement pour justifier de ses actions.

L'Etat n'était pas représenté à l'audience mais selon les autres parties et le rapporteur public, son argumentation reposait notamment sur les effets attendus de la loi "climat et résilience" actuellement en discussion au Parlement et une étude commandée au cabinet Boston Consulting Group (BCG), estimant en février "globalement à la hauteur" des objectifs les mesures engagées depuis le début du quinquennat.

Tout en reconnaissant la difficulté de "l'évaluation d'un événement futur", le rapporteur a rappelé que le Haut conseil pour le climat, instance indépendante chargée d'évaluer la politique climatique de la France, avait à plusieurs reprises jugé "le rythme trop lent".

Avocate de Grande-Synthe, l'ancienne ministre de l'Ecologie Corinne Lepage s'est félicitée de "conclusions mesurées mais qui vont dans le bon sens" et dont la confirmation constituerait "une décision historique".

La décision est attendue dans quelques semaines.