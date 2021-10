Climat : la facture des sinistres pourrait doubler d'ici 2050

Le coût total des sinistres climatiques sur la période 2020-2050 représenteraient 143 milliards d'euros d'ici 2050 contre 69 milliards d'euros entre 1989 et 2019, selon un rapport de la Fédération française des assurances (FFA).

Une maison détruite après le passage de la tempête Aurore en Bretagne, le 21 octobre 2021. ( AFP / FRED TANNEAU )

Tempête, inondations, sécheresse, gel... La multiplication des épisodes climatiques intense pourrait coûter très cher. La facture totale des sinistres climatiques sur la période 2020-2050 pourrait doubler par rapport aux 30 années précédentes , estime en effet la Fédération française des assurances (FFA) dans un rapport publié jeudi 28 octobre. Ils représenteraient 143 milliards d'euros d'ici 2050 contre 69 milliards d'euros entre 1989 et 2019.

L'augmentation de la "masse assurable" , du fait de la hausse des richesses, serait "le premier facteur explicatif" en comptant pour un peu plus de la moitié de l'augmentation des sinistres, a expliqué Franck Le Vallois, directeur général de la FFA. À titre d'exemple, le développement d'une ville de 10%, par l'extension des zones construites, peut se traduire par une augmentation de 50% du sinistre en cas de catastrophe , a expliqué José Bardaji, directeur statistiques et recherche économique de la FFA.

Vient ensuite le réchauffement climatique , responsable d'un tiers de l'augmentation. Le reste de la hausse proviendrait des événements extrêmes, liés à la variabilité naturelle du climat, et de la répartition des populations avec, par exemple, une concentration sur les bords des cours d'eau.

Par type de sinistre, les sécheresses deviendront de plus en plus fréquentes et leur coût pourrait tripler, à 43 milliards d'euros en cumulé d'ici à 2050. Les inondations, "de plus en plus fréquentes et de plus en plus coûteuses", selon M. Bardaji, verraient leur charge augmenter de 81%, à 50 milliards d'euros.

Quant aux tempêtes et submersions marines, le montant des sinistres pourrait augmenter de respectivement 46% et 133%, pour atteindre 46 et 4 milliards d'euros.

Toutes ces hypothèses ont été fondées sur un scénario "pessimiste", conduisant à un réchauffement de 4 degrés d'ici à 2100 par rapport à la période pré-industriel, donc bien au-dessus de l'objectif de 1,5 degré de l'Accord de Paris.

L'ONU a cependant indiqué mardi que les États devaient multiplier par 7 leurs ambitions pour respecter cet accord.