Climat : la COP31 joue les prolongations, les pays s'opposent toujours

Un homme proteste en pleine séance plénière de la COP31 à Antalya, en Turquie, le 20 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

La grande réunion annuelle sur le climat COP31 n'avait pas encore débouché sur un accord vendredi, au dernier jour théorique, les quelque 200 pays se donnant rendez-vous le lendemain pour tenter d'arracher un accord malgré leurs différends sur plusieurs sujets comme les énergies fossiles et la finance.

Les délégations se sont réunies pour une séance plénière dans la soirée afin d'adopter une série de décisions techniques mais pas encore les textes les plus disputés.

"Nous sommes proches de la ligne d'arrivée mais nous n'y sommes pas encore tout à fait", a dit le président de la COP, le Turc Murat Kurum, donnant rendez-vous samedi matin.

Un peu plus tôt, il avait été brièvement interrompu par un manifestant. Ce dernier, criant "vous tuez l'avenir!", a été escorté hors de la salle par la sécurité de l'ONU.

Des participants passent devant un logo de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31) à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Signe d'intenses tractations, une douzaine de pays dont la France, le Panama et la Côte d'Ivoire ont exigé en début d'après-midi que la décision finale de la COP31 mentionne "une transition claire hors des énergies fossiles".

L'Union européenne (UE) a aussi dénoncé une COP qui risque de se transformer "en sommet fossile", dans un courrier à la présidence de la conférence.

Les discussions vont se poursuivre bien après l'horaire officiel de clôture. Des ouvriers ont commencé à démonter les pavillons nationaux au centre des expositions en périphérie d'Antalya, tandis que des négociateurs désorientés se demandaient s'il était temps de modifier leurs billets d'avion prévus le lendemain.

Une nouvelle proposition de compromis politique sera publiée samedi, a annoncé Murat Kurum.

"À ce stade, personne n'est satisfait", reconnaît Aloisio Lopes Pereira de Melo, responsable climat du ministère brésilien de l'Environnement.

35% en 2035

Le ministre de l'Environnement du Panama Juan Carlos Navarro vendredi à la COP31 à Antalya, en Turquie. ( AFP / Yasin AKGUL )

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien, mais la Turquie, hôte de cette COP31, espère la conclure avec des avancées face à l'urgence climatique.

La planète subit toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine, comme l'ont montré ces derniers mois la succession de canicules en Europe ou la crue meurtrière au Népal.

Un accord substantiel est pourtant loin d'être acquis à Antalya, dans un contexte géopolitique difficile, marqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence une nouvelle fois des États-Unis.

Après celle de Dubaï en 2023, les COP ont régulièrement buté sur l'opposition entre les pays favorables à la sortie des énergies fossiles et les producteurs d'hydrocarbures.

Pour éviter de rejouer la même pièce, l'Australie et la Turquie, qui coprésident cette COP31, ont présenté jeudi un projet de décision finale qui ne contient plus de mention explicite des énergies fossiles - pétrole, gaz et charbon, ce qui a fait bondir les organisations environnementales.

Et la Turquie a décidé d'axer cette COP sur "l'électrification" des usages, sans dire toutefois si cette électricité devait provenir des renouvelables et du nucléaire ou du charbon polluant.

Le texte provisoire de jeudi appelle à "porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35% à l'échelle mondiale d'ici 2035" contre un peu plus de 20 % actuellement.

"Recul colossal"

Sans mention de la fin des fossiles, ce texte "constituerait un recul colossal et serait totalement inacceptable", lance Tracy Carty, de l'ONG Greenpeace.

Des participants passent devant une installation lumineuse de Greenpeace portant l'inscription "1,5°C", lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31), à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Les négociations ont également été parasitées par un désaccord autour du calendrier des publications du Giec, le groupe de référence d'experts du climat au niveau international.

L'Union européenne, les Pays les moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires souhaitent que la prochaine série de rapports du Giec soit disponible avant un "bilan mondial" sur les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, prévu en 2028.

Mais des pays comme l'Arabie saoudite et l'Inde font pression pour 2029.

La question des financements, que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique, reste âprement débattue.

Le continent africain "n'acceptera pas un résultat qui se limite à des déclarations sans les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre", a averti la ministre ghanéenne de l'Environnement Zanetor Agyeman-Rawlings.

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires, mais simplement d'assurer des engagements passés.

Le document provisoire souligne aussi l'importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.