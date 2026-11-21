Climat : la COP31 joue les prolongations, les énergies fossiles au coeur des débats

Le président de la COP31, Murat Kurum, s'exprime lors de la conférence, le 20 novembre 2026 à Antalya en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

Faute d'accord dans les temps à la grande réunion annuelle sur le climat COP31, les quelque 200 pays impliqués jouent les prolongations samedi pour tenter de surmonter leurs différends sur plusieurs sujets comme les énergies fossiles et la finance.

Vendredi soir, alors que la conférence de l'ONU devait s'achever à Antalya (Turquie), les délégations se sont réunies pour une séance plénière afin d'adopter une série de décisions techniques, mais pas les textes les plus disputés.

"Nous sommes proches de la ligne d'arrivée mais nous n'y sommes pas encore tout à fait", a reconnu le président de la COP, le Turc Murat Kurum.

Il a donné rendez-vous samedi matin, promettant la publication d'une nouvelle proposition de compromis dans la journée. Ce qui n'a pas empêché des ouvriers de commencer à démonter les pavillons montés pour les deux semaines de débats, organisés à la fin d'une année marquée par une succession de canicules en Europe ou les crues dévastatrices au Népal.

Signe d'intenses tractations dans la dernière ligne droite, une douzaine de pays dont la France, le Panama et la Côte d'Ivoire ont exigé vendredi après-midi que la décision finale de la COP31 mentionne "une transition claire hors des énergies fossiles".

Car pour éviter un blocage, l'Australie et la Turquie, qui coprésident cette COP31, ont présenté jeudi un projet de décision finale qui ne contient plus de mention explicite des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), ce qui a fait bondir les organisations environnementales.

Electrification

"À ce stade, personne n'est satisfait", reconnaît Aloisio Lopes Pereira de Melo, responsable climat du ministère brésilien de l'Environnement.

Des participants passent devant un logo de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31) à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien, mais la Turquie espère la conclure avec des avancées face à l'urgence climatique, la planète subissant toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine.

Un accord substantiel est pourtant loin d'être acquis à Antalya, dans un contexte géopolitique difficile, marqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence une nouvelle fois des États-Unis.

La Turquie a décidé d'axer cette COP sur "l'électrification" des usages, sans dire toutefois si cette électricité devait provenir des renouvelables et du nucléaire ou du charbon polluant.

Le texte provisoire de jeudi appelle à "porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035" contre un peu plus de 20 % actuellement.

"Ressources nécessaires"

Autre question âprement débattue : les financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique.

Des participants passent devant une installation lumineuse de Greenpeace portant l'inscription "1,5°C", lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31), à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Le continent africain "n'acceptera pas un résultat qui se limite à des déclarations sans les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre", a averti la ministre ghanéenne de l'Environnement Zanetor Agyeman-Rawlings.

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires, mais simplement d'assurer des engagements passés.

Les négociations ont également été parasitées par un désaccord autour du calendrier des publications du Giec, le groupe de référence d'experts du climat au niveau international.

L'Union européenne, les Pays les moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires souhaitent que la prochaine série de rapports du Giec soit disponible avant un "bilan mondial" sur les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, prévu en 2028.

Mais des pays comme l'Arabie saoudite et l'Inde font pression pour 2029.

Le document provisoire souligne aussi l'importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.