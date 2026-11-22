Climat : la COP31 échoue devant la division des pays sur les énergies fossiles

Le ministre turc de l'Environnement et président de la COP31 Murat Kurum. ( AFP / Yasin AKGUL )

La COP31, la plus longue conférence de l'ONU sur le climat de l'histoire, s'est terminée sur un échec dimanche à Antalya en Turquie, après le rejet par l'Union européenne et d'autres pays d'un projet de décision finale omettant les énergies fossiles.

"Nous n'approuverons pas une décision (...) ne mentionnant même pas les combustibles fossiles, qui sont le principal moteur du changement climatique", a annoncé en séance plénière le ministre irlandais du Climat, Darragh O'Brien, dont le pays assure actuellement la présidence de l'UE.

D'autres pays comme le Panama, les îles Marshall, le Vanuatu ou Belize ont affiché la même détermination.

La règle est le consensus des quelque 200 pays participants, si bien que l'opposition formelle d'un seul d'entre eux peut bloquer une décision.

Malgré deux semaines de négociations intenses, la COP31 n'a réussi à entériner que des textes techniques.

Avec plus de 49 heures de prolongations, cette conférence est devenue la plus longue des COP Climat, battant le record de la COP25 à Madrid en 2019.

Et son issue, qui a rappelé à certains l'échec retentissant de la COP15 à Copenhague en 2009, alimentera sans doute les appels déjà nombreux à la réforme du fonctionnement des COP.

Le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une séance plénière de la COP31 à Antalya, le 22 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

"Le monde ne peut pas se permettre que cela se reproduise", a jugé le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell.

Le président turc de la COP31, Murat Kurum, a été contraint de reconnaître son échec à faire adopter la proposition de déclaration politique qu'il avait préparée avec la présidence australienne des négociations, et qui devait faire office de principal résultat de la conférence.

"Un échec"

"Malheureusement, nous n'avons pas pu parvenir à un accord", a reconnu l'Australien Chris Bowen, dont le pays se partageait la tâche avec l'hôte turc en vertu d'un compromis inédit. Il s'est dit "très déçu".

Le ministre australien de l'Environnement, Chris Bowen, s'adresse aux médias à l'issue d'une séance plénière de la COP31 à Antalya, le 22 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

La présidence de cette grande conférence, qui a attiré des dizaines de milliers de personnes dans la périphérie d'Antalya, avait publié tôt dimanche un nouveau projet de décision finale ne mentionnant toujours pas explicitement la sortie des énergies fossiles.

Le projet se contentait d'une discrète allusion au résultat de la COP28 de Dubaï, qui avait en 2023 pour la première fois appelé les pays du monde à une transition hors du pétrole, du charbon et du gaz.

Des nations du Pacifique, d'Europe ou d'Amérique latine n'ont cessé de réclamer ces derniers jours une mention explicite des énergies fossiles dans le texte final. Mais les producteurs d'hydrocarbures, Arabie saoudite en tête, s'y opposent.

Le ministre irlandais de l'Environnement, Darragh O'Brien (g), et le commissaire européen chargé du Climat, Wopke Hoekstra (d), s'adressent aux médias à l'issue d'une séance plénière de la COP31 à Antalya, le 22 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

La COP31 "a été prise en otage par des États pétroliers", a dit à l'AFP Darragh O'Brien.

"L'échec de la COP31 est un scandale — il est scandaleux qu'une poignée de pétro‑États ait un droit de veto sur toute mention des énergies fossiles", s'est indigné Al Gore sur X.

L'ex-candidat à la présidentielle américaine, auteur du documentaire "Une vérité qui dérange", a appelé à "une réforme profonde" du fonctionnement des COP.

Au cœur de la discorde également, la demande inscrite dans le texte d'accélérer le recours aux technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières.

"Le changement climatique nécessite toutes les solutions sur la table", a défendu le représentant saoudien, Mohammad Ayoub.

Argent pour les pays pauvres

Le projet de décision contenait aussi l'objectif, porté par la Turquie, d'augmenter "la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035", associé à des efforts pour accroître le recours à une "énergie propre".

Le président de la COP31 et ministre turc de l’Environnement, Murat Kurum (g), s’entretient avec la ministre ghanéenne de l’Environnement, Zanetor Agyeman-Rawlings, à l’issue d’une séance plénière de la COP31 à Antalya, le 22 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien.

Mais la Turquie espérait le conclure avec des avancées face à l'urgence climatique. La planète subit toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine, entre des crues meurtrières au Népal et des vagues de chaleur en Europe, et le franchissement du seuil de 1,5°C est désormais certain.

Un accord substantiel était rendu d'autant plus difficile par le contexte géopolitique, marqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence, une nouvelle fois, des États-Unis.

Infographie montrant le niveau de réchauffement à l'échelle mondiale par rapport aux températures pré-industrielles, avec la tendance au moment de la signature des accords de Paris (sur la période 1995-2015) qui prévoyait un franchissement du seuil des 1,5°C en 2042, et la tendance calculée en octobre 2026, selon laquelle ce seuil devrait être dépassé début 2029 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Autre question âprement débattue : les financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays plus pauvres pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique.

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires mais simplement d'assurer des engagements passés.