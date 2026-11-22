Climat : la COP31 au bord de l'impasse, au moment décisif

L'Antalya Expo Centre où se déroule la COP31, le 21 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

La perspective d'un échec à la COP31 sur le climat s'accroît dimanche en Turquie, où des pays dénoncent l'absence de mention de la sortie des énergies fossiles dans la nouvelle proposition de compromis diffusée durant la nuit.

Alors que ce grand rendez-vous onusien a déjà explosé de plus de 42 heures le calendrier officiel, les chances d'un accord diminuent "d'heure en heure", a prévenu l'Irlande, qui occupe la présidence tournante de l'Union européenne.

Les pays européens sont vent debout contre le nouveau projet de décision finale préparé par la Turquie et l'Australie, qui coprésident cette COP31.

Le texte proposé "nous ramène en arrière", a dénoncé la ministre française de la Transition écologique Monique Barbut. Ce projet d'accord est "inacceptable", a aussi averti son homologue allemand Carsten Schneider.

Le ministre allemand de l'Environnement Carsten Schneider (c) s'adresse à la presse lors de la COP31 à Antalya, le 22 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

En l'état, le texte ne contient toujours pas d'appel explicite à sortir du charbon, du pétrole ou du gaz fossile, dont l'utilisation est la principale cause du changement climatique.

Il se contente d'une discrète allusion au résultat de la COP28 de Dubaï, qui avait en 2023 pour la première fois appelé les pays du monde à une transition afin de sortir des énergies fossiles.

Des nations du Pacifique, d'Europe ou d'Amérique latine n'ont cessé de réclamer ces derniers jours une mention explicite des énergies fossiles dans le texte final. Mais les producteurs d'hydrocarbures, Arabie saoudite en tête, s'y opposent.

Au coeur de la discorde également, ce texte demande d'accélérer le recours aux technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières.

D'abord annoncée à 09H00 puis repoussée plusieurs fois, une plénière avec les près de 200 pays réunis à Antalya a débuté vers 13H00 (10H00 GMT).

Le président de la COP31 et ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum, s'adresse à la presse lors de la COP31 à Antalya, le 22 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

Beaucoup de négociateurs sont déjà partis, faisant peser le risque d'un nombre de participants insuffisant pour approuver un accord sur le plan juridique.

"La balle est maintenant dans le camp des pays", a déclaré Murat Kurum, le ministre turc de l'Environnement et président de la COP31, à des journalistes dans la matinée. "Si (le texte) n'est pas adopté, je pense que ceux qui poussent le processus de la COP dans une impasse devront réfléchir à leur position", a-t-il ajouté.

"Piège"

Le projet de décision contient en revanche l'objectif, porté par la Turquie, d'augmenter "la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035", associé à des efforts pour accroître le recours à une "énergie propre".

Des participants à la COP31 sur le départ, le 21 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

L'ONG 350.org a dénoncé le texte présenté, en particulier l'appel à développer les technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS).

"Nos dirigeants sont sur le point de tomber dans le piège" du captage du carbone, une "supercherie" poussée par l'industrie des énergies fossiles, a déploré Sara Shaw, une responsable de cette organisation environnementale.

"Ce texte est affaibli sur de nombreux points clés" et un compromis "est loin d’être certain" à ce stade, a aussi souligné Cosima Cassel, du think tank environnemental E3G.

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien, mais la Turquie espère le conclure avec des avancées face à l'urgence climatique, la planète subissant toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine.

Un accord substantiel est rendu difficile par le contexte géopolitique, marqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence, une nouvelle fois, des États-Unis.

Autre question âprement débattue : les financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique.

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires, mais simplement d'assurer des engagements passés.

Infographie montrant le niveau de réchauffement à l'échelle mondiale par rapport aux températures pré-industrielles, avec la tendance au moment de la signature des accords de Paris (sur la période 1995-2015) qui prévoyait un franchissement du seuil des 1,5°C en 2042, et la tendance calculée en octobre 2026, selon laquelle ce seuil devrait être dépassé début 2029 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Le projet de compromis de dimanche évoque enfin la question, également disputée, du calendrier de publication des prochains rapports du Giec, le groupe de scientifiques travaillant sous l'égide de l'ONU.

Le texte souligne "l'importance" de ces rapports pour le prochain "bilan mondial" des efforts des pays pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, prévu en 2028. L'Inde et l'Arabie saoudite préfèrent attendre 2029 pour ces rapports.

Le projet d'accord insiste aussi sur l'importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.