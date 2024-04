Climat: la CEDH rend un jugement historique en condamnant la Suisse

La présidente de la Cour européenne des droits de l'homme Siofra O'Leary lit les décisions rendues par la CEDH, le 9 avril 2024 à Strasbourg ( AFP / Frederick FLORIN )

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu mardi un jugement historique en condamnant pour la première fois un Etat pour inaction climatique, en l'occurrence la Suisse, une décision juridiquement contraignante qui devrait faire jurisprudence dans les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe.

"L'arrêt d'aujourd'hui est un arrêt historique et nous sommes vraiment très très heureuses d'avoir porté ceci jusqu'à la Cour européenne des droits de l'Homme", a lancé Anne Mahrer, l'une des militantes écologistes suisses qui ont fait condamner Berne. "Maintenant, nous allons être extrêmement attentives a ce que la Suisse mette en oeuvre la décision."

Greta Thunberg, présente à Strasbourg, a salué "le début" en matière de contentieux climatiques.

"Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leurs gouvernements devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. En aucun cas nous ne devons reculer, nous devons nous battre encore plus parce que ce n'est que le début", a lancé la jeune militante suédoise pour le climat.

Alors que le mois de mars a battu un nouveau record mondial de chaleur, la décision de la Cour était très attendue : la CEDH ne s'était encore jamais prononcée sur la responsabilité des Etats en matière de changement climatique.

Mais la présidente de la CEDH, l'Irlandaise Siofra O'Leary, a rendu trois conclusions différentes sur la même thématique.

Si la Suisse a été condamnée, deux autres requêtes ont été rejetées: celle d'un ancien maire écologiste d'une commune littorale du Nord de la France, et surtout celle très médiatisée de jeunes Portugais contre 32 Etats.

- "Obligation juridique" -

La première affaire était portée par les "Aînées pour la protection du climat" (2.500 Suissesses âgées de 73 ans en moyenne).

Des membres de l'association suisses des Aînées pour le climat et des jeunes plaignants portugais devant la CEDH avant des décisions très attendues sur le climat, le 9 avril 2024 à Strasbourg ( AFP / Frederick FLORIN )

Elles dénonçaient des "manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique", qui ont des conséquences négatives sur leurs conditions de vie et leur santé.

La Suisse "a l'obligation juridique de mettre en oeuvre cet arrêt", a déclaré à l'AFP l'avocat de Berne, Alain Chablais. "Il faudra un certain temps pour déterminer quelles mesures seront prises" par le gouvernement suisse, a-t-il poursuivi, tout en estimant que "cet arrêt va faire jurisprudence".

La CEDH, qui fait respecter la Convention européenne des droits de l'Homme, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l'article 6 (accès à un tribunal).

La Cour affirme ainsi que l'article 8 consacre le droit à une protection effective, par les autorités d'un Etat, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie.

- "Une victoire pour tous" -

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg (2e g) venue apporter son soutien aux jeunes Portugais qui se plaignent de l'inaction des Etats en matière de réchauffement climatique, le 9 avril 2024 à Strasbourg ( AFP / Frederick FLORIN )

Un deuxième dossier était à l'initiative de l'eurodéputé français (ex-EELV) Damien Carême. Cet ancien maire de Grande-Synthe (Nord), attaquait les "carences" de l'Etat français, estimant notamment qu'elles font peser sur la ville, littorale de la mer du Nord, un risque de submersion. Mais la Cour ne lui a pas reconnu le statut de victime, notamment car il n'habite plus en France.

Enfin la troisième affaire était soutenue par un collectif de six Portugais âgés de 12 à 24 ans, mobilisés après les terribles incendies qui ont ravagé leur pays en 2017.

Leur requête était dirigée non seulement contre Lisbonne, mais également contre tous les Etats de l'UE, ainsi que la Norvège, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et la Russie, soit 32 pays au total. Mais la Cour a estimé qu'ils n'avaient pas épuisé les recours légaux dans leur pays.

Même si leur requête a été rejetée, les Portugais estimaient que cet échec était largement compensé par la décision concernant la Suisse.

"J'espérais que nous allions gagner contre tous ces pays, je suis donc à l'évidence déçue", a déclaré l'une des plaignantes, Sofia Oliveira, 19 ans. "Mais le plus important c'est que la Cour a considéré, dans le cas des Suissesses, que les Etats doivent réduire davantage leurs émissions afin de défendre les droits de l'Homme. Leur victoire est donc une victoire aussi pour nous et une victoire pour tout le monde !"

Aux terme de l'Accord de Paris en 2015, les Etats s'étaient engagés à limiter le réchauffement de la planète "bien en deçà" de 2 degrés depuis l'époque préindustrielle (1850-1900), et de 1,5 degré si possible.

Or, avec un nouveau record de températures en mars, les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, 1,58 degré de plus que dans le climat de la planète au XIXe siècle, a justement annoncé mardi l'observatoire européen Copernicus.