Climat : l'Union européenne s'engage pour la neutralité carbone... sans la Pologne

Le dernier Conseil européen de l'année - et le premier de la nouvelle équipe aux commandes institutionnelles - aura été celui d'un premier pas vers la neutralité climatique. Un premier pas qui n'est pas non plus franchement engagé, car la Pologne ne partage pas (à ce stade) l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Mais elle n'a pas non plus bloqué l'adoption des conclusions du sommet, qui se sont dessinées un peu après 0 heures, vendredi 13 décembre...Ce verre ni tout à fait plein ni tout à fait vide a réjoui le nouveau président du Conseil européen, Charles Michel, qui s'est félicité du « signal fort » envoyé par le continent. Pour son baptême du feu à la tête du cénacle des dirigeants européens, le Belge a en effet été confronté à une discussion difficile, en raison notamment de l'opposition de la Pologne. Ce pays, encore très dépendant du charbon, est l'un des principaux pollueurs en Europe, et craint qu'une transition énergétique soit désastreuse sur le plan économique et social.A l'aube du sommet, la Pologne n'était pas la seule récalcitrante. La Hongrie et la République tchèque ont également affiché leur scepticisme en exigeant des garanties financières, mais aussi leurs doutes sur les moyens d'atteindre cet objectif climatique, y compris grâce au nucléaire, une énergie qui est loin de faire l'unanimité parmi les Etats membres. Selon plusieurs sources, Varsovie avait demandé de pouvoir s'engager pour une date postérieure à 2050, ce qui lui a été refusé. Une clause de rendez-vous a été fixée en juin 2020. « On espère que la Pologne pourra alors se rallier », dit-on dans l'entourage du président français Emmanuel Macron.La clé de voute du « Pacte vert »« Green deal, taxe carbone aux frontières, solidarité européenne pour la transition écologique, beaucoup d'avancées viennent d'être actées », s'est en tout cas félicité le chef de l'Etat, ...