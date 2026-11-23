Climat : indignation et appels aux réformes après le "terrible" échec de la COP31

Le ministre turc de l'Environnement et président de la COP31 Murat Kurum. ( AFP / Yasin AKGUL )

Après le "terrible" échec de la COP31 sur le climat dimanche en Turquie, les inquiétudes et les questionnements se sont multipliés lundi quant à la capacité de la communauté internationale à agir face au réchauffement.

Malgré ce "terrible" échec, il est "absolument crucial que le multilatéralisme reste en vie" pour lutter contre le réchauffement climatique, a ainsi exhorté l'Union européenne lundi. Cette COP n'a "malheureusement pas été à la hauteur. Cela ne nous empêche pas de rester attachés à ce processus et déterminés à y prendre toute notre part", a-t-elle assuré.

Après 49 heures de prolongation, une durée sans précédent dans l'histoire des conférences de l'ONU sur le climat, les 200 participants ont en effet quitté Antalya sans compromis après le rejet par l'Union européenne et d'autres pays d'un projet de décision finale omettant les énergies fossiles.

Le Panama, les îles Marshall, le Vanuatu ou Belize ont aussi affiché la même détermination.

Pékin a exprimé sa déception tout en jugeant "irréversible la tendance mondiale à la transition verte et bas carbone", selon un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Guo Jiakun. La Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, devant les Etats-Unis, l'Inde et l'Union européenne.

La COP31 "a été prise en otage par des États pétroliers", a dénoncé auprès de l'AFP le ministre irlandais du Climat, Darragh O'Brien, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE.

Le projet se contentait d'une discrète allusion au résultat de la COP28 de Dubaï, qui, en 2023, avait pour la première fois appelé à une transition hors du pétrole, du charbon et du gaz.

Des nations du Pacifique, d'Europe ou d'Amérique latine n'ont cessé de réclamer ces derniers jours une mention explicite des énergies fossiles dans le texte final. Mais les producteurs d'hydrocarbures, Arabie saoudite en tête, s'y opposent.

Consensus

"Il est scandaleux qu'une poignée de pétro‑États ait un droit de veto sur toute mention des énergies fossiles", s'est indigné l'ancien vice-président américain Al Gore sur X. Le démocrate, auteur du documentaire "Une vérité qui dérange", a appelé à "une réforme profonde" du fonctionnement des COP.

Le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une séance plénière de la COP31 à Antalya, le 22 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

La règle est le consensus des quelque 200 pays participants, si bien que l'opposition d'un seul d'entre eux peut bloquer une décision.

Malgré deux semaines de négociations intenses, la COP31 n'a réussi à entériner que des textes techniques. Le président turc de la COP31, Murat Kurum, a été contraint de reconnaître son échec à faire adopter la proposition de déclaration politique qu'il avait préparée avec la présidence australienne des négociations, et qui devait faire office de principal résultat de la conférence.

Cette conférence a été la plus longue des COP Climat, et son issue, qui a rappelé à certains l'échec retentissant de la COP15 à Copenhague en 2009, alimente encore des appels, déjà nombreux, à une réforme du fonctionnement des COP.

"Le monde ne peut pas se permettre que cela se reproduise", a jugé le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell.

Le ministre irlandais de l'Environnement, Darragh O'Brien (g), et le commissaire européen chargé du Climat, Wopke Hoekstra (d), s'adressent aux médias à l'issue d'une séance plénière de la COP31 à Antalya, le 22 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien. Un accord substantiel était rendu d'autant plus compliqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence, une nouvelle fois, des États-Unis.

"Il est évident que nous traversons une période difficile sur le plan géopolitique. C'est la réalité", a concédé le Premier ministre australien Anthony Albanese, dont le pays coprésidait la conférence, tout en soulignant l'importance de la question climatique pour les États insulaires du Pacifique: "Pour être crédible, la condition première est l'action sur le changement climatique".

Electricité et financements

La planète subit toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine, entre des crues meurtrières au Népal et des vagues de chaleur en Europe, et le franchissement du seuil de 1,5°C est désormais certain.

Au cœur de la discorde également, la demande inscrite dans le texte d'accélérer le recours aux technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières.

Infographie montrant le niveau de réchauffement à l'échelle mondiale par rapport aux températures pré-industrielles, avec la tendance au moment de la signature des accords de Paris (sur la période 1995-2015) qui prévoyait un franchissement du seuil des 1,5°C en 2042, et la tendance calculée en octobre 2026, selon laquelle ce seuil devrait être dépassé début 2029 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"Le changement climatique nécessite toutes les solutions sur la table", a défendu le représentant saoudien, Mohammad Ayoub.

Le projet de décision contenait aussi l'objectif, porté par la Turquie, d'augmenter "la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035", associé à des efforts pour accroître le recours à une "énergie propre".

D'âpres débats ont également eu lieu au sujet des financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays plus pauvres pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique.

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires mais simplement d'assurer des engagements passés.