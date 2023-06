Climat et inégalités: le président brésilien Lula dénonce l'inertie

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a vivement déploré vendredi l'inertie de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique et de réduction des inégalités.

"La question du climat est devenue une blague", a lancé dans une tirade passionnée le dirigeant lors de la clôture d'un sommet à Paris consacré au financement de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique, soulevant un tonnerre d'applaudissements dans la salle.

"Qui a appliqué le protocole de Kyoto? Qui a appliqué les décisions de la COP 15 de Copenhague? Qui a appliqué les décisions de la Cop de Paris?", a-t-il interrogé, soulignant que les décisions n'étaient pas mises en oeuvre "car il n'y a pas de gouvernance mondiale pour mener à bien les objectifs" fixés.

En outre, il a sévèrement critiqué les institutions internationales: "avec ce mécanisme, celui qui est riche est toujours riche et celui qui est pauvre est toujours pauvre".

Le Fonds monétaire international "laisse beaucoup à désirer par rapport à ce que l'on attend" de lui, a-t-il dit, notant que l'Argentine, qui veut renégocier les termes d'un prêt de 44 milliards de dollars avec le Fonds, était dans une situation économique "très difficile".

On ne peut pas continuer avec des institutions "qui fonctionnent de manière erronée", a également estimé Lula qui devait déjeuner avec le président français Emmanuel Macron ce vendredi.

Lula s'est par ailleurs insurgé contre les pays qui "pratiquent à nouveau le protectionnisme", visant implicitement les Etats-Unis. Il s'en est également pris à l'Union européenne qui n'a toujours pas ratifié un accord de libre-échange avec le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), les résistances étant notamment très fortes en France.

Emmanuel Macron a de son côté évoqué à l'issue de ce sommet un "consensus complet" pour "réformer en profondeur" le système financier mondial, afin de le rendre "plus efficace, plus équitable et plus adapté au monde d'aujourd'hui".

Ce sommet, organisé à l'initiative d'Emmanuel Macron, a réuni pendant deux jours une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement et les dirigeants des institutions financières internationales.