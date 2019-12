Climat : cinq gestes pour réduire son empreinte numérique

Notre usage quotidien d'outils numériques n'est pas sans conséquence pour l'environnement. On estime que 4 à 5 % des émissions de CO2 dans le monde sont directement liées à l'informatique, soit davantage que celles du secteur de l'aviation (2 à 3 %) ! Voici quelques idées faciles à mettre en place pour contribuer à moins de gaspillage énergétique.1. On débrancheComme on le fait pour sa télévision, qu'on ne laisse pas sous tension et en mode veille quand on appuie sur le bouton « off » de sa télécommande, on peut débrancher sa box Internet (il en existe plus de 25 millions en France) quand on ne prévoit pas de se connecter sur la Toile. Un conseil valable quand on part en week-end ou en vacances, quand on laisse son domicile inoccupé, mais aussi chaque nuit.Selon un calcul réalisé par le site Echo du Net, qui compare les offres d'abonnement à Internet, une Freebox Revolution laissée allumée en continu pendant un an consomme 148,9 kWh, soit un coût de 20 euros annuel. En éteignant cette box chaque nuit, pendant près de 12 heures par tranche de 24, l'économie sera donc de 10 euros par an... mais aussi et surtout autant d'électricité consommée en moins !2. On active le mode sombreC'est une nouvelle fonctionnalité disponible sur les smartphones Android (depuis la version 9) et les iPhones. Le mode sombre consiste à ne plus afficher le fond d'écran en blanc mais en noir et faire passer le texte en blanc au lieu de noir. L'intérêt de cette inversion d'affichage ? Les yeux fatiguent moins et, surtout, la batterie est moins sollicitée puisque les pixels noirs d'un fond d'écran sombre n'ont pas besoin d'être allumés.La technique permet de gagner en autonomie, de 10 à 30 % selon les modèles, et de retarder le moment où l'on branche son appareil sur une prise de courant pour le recharger. Le mode sombre s'active à partir du menu « paramètres » d'un smartphone, sous les onglets « affichage ...