Climat: chaud et humide, mélange pire qu'estimé pour le travail en extérieur (étude)

La chaleur humide qui rend le travail en extérieur difficile et dangereux provoque la perte de 677 milliards d'heures de travail par an dans le monde, selon une étude publiée jeudi, qui craint que le réchauffement aggrave encore la situation.

Selon ces chercheurs américains, qui chiffrent cette perte à 2.100 milliards de dollars par an, les effets négatifs de cette chaleur étouffante sur les ouvriers du bâtiment ou les travailleurs agricoles sont sous-estimés.

Alors que la chaleur humide est particulièrement dangereuse parce que le corps ne peut plus réguler sa température par la transpiration, l'étude publiée dans la revue Environmental Research Letters évalue le nombre de travailleurs exposés à des niveaux dangereux sur la période 2001-2020 ainsi que l'impact sur leur productivité, en comparaison avec les deux décennies précédentes.

Les chercheurs ont également incorporé à leur recherche des résultats publiés l'an dernier qui estiment que la productivité baisse à une température moins élevée et moins humide qu'estimé précédemment.

Ainsi, entre 2001 et 2020, l'exposition à ces températures élevées combinées à une humidité importante a fait perdre au total 677 milliards d'heures de travail par an dans le monde pour les gros travaux en extérieur, selon l'étude.

"Si les travailleurs en extérieur perdent en productivité à des niveaux moins élevés de température et d'humidité, alors le travail perdu sous les tropiques pourrait atteindre 500 à 600 heures par an et par personne, ce qui est plus important que de précédentes estimations", indique l'auteur principal Luke Parsons, de l'université de Duke.

L'Inde perdrait déjà ainsi 259 milliards d'heures de travail chaque année, la Chine 72 milliards ou le Bangladesh 32 milliards.

Sur les quatre dernières décennies, qui ont connu un réchauffement significatif, les pertes de productivité liées à la chaleur humide ont augmenté d'au moins 9%, selon l'étude.

Les auteurs estiment que le réchauffement de la planète est déjà responsable d'une accélération de la perte de productivité en Inde ou en Chine et que d'autres régions humides comme le sud-est des États-Unis pourraient également être touchées de façon importante.

"Ces résultats montrent que même sans atteindre un réchauffement de +1,5°C, nous subirons les impacts du changement climatique sur le travail et l'économie", a commenté Luke Parsons, mettant en garde contre une augmentation de ces impacts avec la poursuite du réchauffement.

L'an dernier, un rapport de référence de la revue The Lancet avait estimé que les heures non travaillées en raison de la chaleur élevée en général avaient atteint environ 295 milliards en 2020.