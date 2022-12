Climat: "Budget 100% vert" pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) a adopté vendredi un budget présenté comme "100% vert", dont les dépenses et investissements sont évalués puis sélectionnés selon leur impact écologique, présenté comme une "première" européenne.

"Chaque centime d'euro engagé par la région sera soumis à des critères climat adaptés à toutes nos compétences", a expliqué en ouvrant la séance plénière le président de la Région, Renaud Muselier, ex-LR qui a récemment annoncé rejoindre le parti présidentiel Renaissance.

La Région a adopté une méthodologie élaborée par l'I4CE, Institut de l'économie pour le climat, classant selon différents critères les investissements d'une collectivité comme "très favorable, favorable sous conditions, neutre ou défavorable", par rapport aux objectifs climatiques de la France, à savoir atteindre la neutralité carbone en 2050. Une cinquième catégorie, "indéfinie", couvre les dépenses inclassables faute de méthodologie ou certitudes scientifiques.

Les dépenses du conseil régional pour 2023 ont été auto-évaluées à 36,7% très favorables, à 20,6% favorables sous conditions, à 25,8% neutres, à 0,5% "à améliorer" (au lieu de défavorables) et indéfini pour 16,3%.

"Avec ce budget 100% climat nous avons l'ambition de gagner 10 ans sur les objectifs nationaux et devenir une référence française", a souligné M. Muselier devant la presse en présentant ce budget, d'un montant total de 2,8 milliards de dépenses pour 2023.

Avec cette "réorientation complète de nos finances et des critères pour nos subventions", la Région aura pour objectif de ne financer que des programmes au minimum "neutres" en matière de climat, a-t-il ajouté.

Il a reconnu qu'il pourrait y avoir des "exceptions", notamment en matière "d'économie et de rayonnement" de la région. Mais, "il sera plus facile de faire une exception qui sera critiquée si la règle est bien fixée et claire: si vous ne le faites pas (prendre en compte les critères climat) on ne paie pas".