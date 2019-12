Climat: action de Greenpeace en camion de pompiers au sommet européen pour sonner l'alarme

Des militants de Greenpeace ont déployé une bannière sur le bâtiment du conseil européen à Bruxelles le 12 décembre 2019, donnant l'impression qu'il est en flammes ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La police belge a fait évacuer jeudi le bâtiment du Conseil européen à Bruxelles occupé par une trentaine de militants de Greenpeace arrivés en camion de pompiers avant l'ouverture du sommet européen largement consacré au "Pacte vert" sur le climat, a-t-on appris de sources concordantes.

"Le sommet est maintenu, mais en fonction de la situation, il pourrait être organisé dans le bâtiment du Justus Lipsus" qui est attenant au bâtiment Europa (où se trouvaient les militants) avait indiqué peu avant la fin de l'action des militants, un responsable de la présidence du Conseil.

La police belge a lancé une opération pour déloger 28 militants de Greenpeace arrivés à bord d'un vieux camion de pompier réformé pour tromper la sécurité. Ils ont escaladé l'architecture métallique du bâtiment Europe, le nouveau siège du Conseil, et ont déployé une banderole pour alerter sur "l'urgence climatique". L'image donne l'impression que le bâtiment est en flammes.

L'action qui avait commencé tôt le matin a pris fin vers 10H30 GMT, a constaté un photographe de l'AFP sur place.

Le sommet européen doit débuter jeudi à 15H00 (14H00 GMT). Le Président du Conseil européen Charles Michel a plusieurs rencontres bilatérales prévues avec des dirigeants européens avant l'ouverture du sommet et elles ont été déplacées au Justus Lipsus, le bâtiment attenant relié par une passerelle au nouveau siège.

Les pompiers bruxellois ont déployé deux grande échelles pour permettre aux policiers de grimper dans la structure et interpeller les activistes. La police a confirmé à l'AFP une vingtaine d'arrestations. Selon Greenpeace, les interpellés sont français, belges et allemands.

Greenpeace s'est félicité de l'opération. "On a fait notre devoir", a déclaré Laura Ullmann une porte-parole de l'ONG.

Greenepace avait déjà déjoué la sécurité du Conseil européen il y a dix ans, en décembre 2009, pour réclamer des actions de l'UE au Sommet sur le climat organisé à Copenhague quelques jours plus tard.

Les militants, munis de faux badges, s'étaient alors fait passer pour une délégation officielle. Leurs limousines de location s'étaient insérées entre deux cortèges officiels et étaient arrivées devant l'entrée du Conseil où ils avaient déployé des banderoles.

Lors du sommet de jeudi et vendredi, les dirigeants européens vont tenter de trouver un accord sur l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050, qui est au coeur du Pacte vert d'Ursula von der Leyen et qui bute sur les réticences de trois pays de l'Est.

