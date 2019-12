Climat : action coup de poing de Greenpeace au sommet européen

Une trentaine de militants de Greenpeace ont escaladé la façade du Conseil européen - où vont se réunir les chefs d'Etat et de gouvernement - et déployé une grande banderole avec l'inscription « Climate Emergency [Urgence climatique, NDLR] » déclinée en allemand, français, italien, espagnol, polonais, ont constaté deux journalistes de l'AFP sur place. La police belge a fait évacuer le bâtiment. « Le sommet est maintenu, mais en fonction de la situation, il pourrait être organisé dans le bâtiment du Justus Lipsus » qui est attenant au bâtiment Europa (où se trouvaient les militants) avait indiqué peu avant la fin de l'action des militants, un responsable de la présidence du Conseil.La police belge a lancé une opération pour déloger 28 militants de Greenpeace arrivés à bord d'un vieux camion de pompier réformé pour tromper la sécurité. Ils ont escaladé l'architecture métallique du bâtiment Europe, le nouveau siège du Conseil, et ont déployé leur banderole. L'image donne l'impression que le bâtiment est en flammes. 61 activistes ont mis le feu au somment de l'UE *au sens figuré* tandis que les gouvernements discutent des objectifs climatiques pour ... 2050 -_-Notre planète brûle et nous avons besoin de mesures climatiques MAINTENANT.#HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/CiBuNQOvgk-- Greenpeace Belgium (@greenpeace_be) December 12, 2019 De difficiles négociations attendent les dirigeants européens réunis jeudi à Bruxelles sur l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050, au cœur du Pacte vert d'Ursula von der Leyen, qui bute sur les réticences de trois pays de l'Est, très dépendants du charbon : la Hongrie, la Pologne, la République tchèque.Des discussions qui s'annoncent âpresCe sera le baptême du feu pour le nouveau président du Conseil européen Charles Michel : son premier sommet en tant que chef d'orchestre promet de longues et âpres discussions dès jeudi, où seront abordés la ...