Climat : 2019, une année (très) chaude de plus

En été, il fait chaud. En automne, il pleut et les feuilles tombent. En hiver, il fait froid et au printemps, les arbres bourgeonnent. Ces certitudes météorologiques inscrites depuis des lustres dans nos manuels scolaires ont-elles encore un sens ? Floraisons et vendanges précoces, sécheresse en plein mois de décembre, pics de douceur à Noël... Depuis dix ans, le réchauffement climatique a modifié le rythme des saisons et les années chaudes se suivent et se ressemblent. 2019 ne fait pas exception. D'après le bilan climatique dévoilé ce mardi par le site MeteoNews, nous venons de vivre la troisième année la plus chaude depuis au moins 1946. « La température moyenne annuelle nationale atteint 13,28 °C pour une normale de 12,30 °C, a calculé le météorologiste Frédéric Decker. Depuis 1946, seules les années 2014 et l'année record 2018 dépassent 2019. » En prenant en compte les relevés météos anciens de quelques stations historiques, il s'agit selon le spécialiste de « la troisième année la plus chaude depuis au moins l'an 1665 ». Et cette « énième année chaude s'inscrit bien sûr, selon MeteoNews, dans le contexte de réchauffement climatique, observé surtout depuis 1982 en France ». Météo France confirme cette tendance de fond. Record absolu de chaleur battu le 28 juin« Parmi les dix années les plus chaudes, huit appartiennent au XXIe siècle » souligne l'organisme de prévision. Particularité notable de l'année 2019 : elle a été marquée par deux épisodes de canicule en juin et en juillet. Un record absolu de chaleur a même été battu le 28 juin avec 46 °C à Vérargues dans l'Hérault. Auteur du livre « Météo extrême, au cœur des phénomènes climatiques spectaculaires », le météorologue Guillaume Séchet estime que la dernière semaine de juin 2019 a été marquée dans une grande moitié sud de la France par « la ...