Clim, trains ralentis et bouteilles d'eau... Le plan de la SNCF face à la canicule

(Photo d'illustration) ( AFP / GEORGES GOBET )

Alors que Météo-France a placé 45 départements en vigilance orange canicule , sur une large bande allant du Sud-Ouest aux Hauts-de-France, la SNCF déclenche vendredi 7 août son plan en cas de fortes chaleurs, qui prévoit notamment une surveillance renforcée des matériels et des infrastructures. De 12H00 à 20H00, pour l'instant.

Pour la compagnie ferroviaire, la période estivale est toujours délicate, les fortes chaleurs pouvant affecter le réseau ferré et perturber la circulation des trains. L'an dernier, le gouvernement avait carrément déconseillé de prendre le train lors d'un coup de chaud fin juillet, craignant des incidents. C'est en Belgique que les infrastructures avaient le plus souffert, touchant notamment les trains à grande vitesse Thalys.

Gare aux rails

Les rails sont particulièrement sensibles en période de canicule , d'autant qu'ils accumulent la chaleur. Si la température extérieure est de 37°C, celle d'un rail peut dépasser les 55°C et même atteindre 70°C en pleine canicule... La dilatation de l'acier risque de déformer la voie.

Sur les lignes électrifiées, les câbles d'alimentation des trains ont aussi tendance à se détendre sous l'effet de la chaleur. Ils risquent de toucher le toit du train, provoquant un arc électrique, et le pantographe (l'archet servant à capter le courant) peut arracher la caténaire.

Pendant l'été, les agents chargés de la maintenance des voies et des caténaires multiplient les tournées de surveillance à pied, explique-t-on à la SNCF. Ils interviennent essentiellement au moment de la journée où les températures sont les plus élevées.

Ralentissement

En cas de risque avéré, la SNCF préfère ralentir ses trains, particulièrement les TGV. Il faut aussi surveiller les talus aux abords des voies, où des feux peuvent être déclenchés par des étincelles au passage des trains.

Côté matériel, une opération de maintenance spécifique, appelée "ATS" (pour "autres travaux systématiques avant la saison chaude"), est réalisée tous les ans avant l'été, entre avril et juin.

"Si la clim ne marche pas, le train ne partira pas"

Le confinement a perturbé les activités des ateliers, mais tous les trains ont pu être révisés à temps, assure-t-on à la direction de la SNCF. Avec cette année une attention particulière à l'entretien des filtres de climatisation, coronavirus oblige.

"Si la clim ne marche pas, le train ne partira pas" , assurait dans une récente interview le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet. Une "hotline" spécifique a été mise en place pour répondre aux agents en cas de problème de climatisation.

Tous les TGV et Intercités sont climatisés, de même que 96% des TER et 61% des trains de la banlieue parisienne.

Bouteilles d'eau

Pour porter assistance aux voyageurs en cas d'incident, la SNCF a placé des stocks stratégiques -régulièrement réapprovisionnés- dans des gares réparties dans tout le pays : 500.000 bouteilles d'eau de 50 centilitres, 100.000 coffrets-repas, 65.000 coffrets en-cas... Des packs d'eau sont également chargés à bord des trains.

En cas d'arrêt en cours de trajet, un dispositif appelé "Distrib'Bar" prévoit la distribution de boissons non alcoolisées au bar. Au bout d'une heure de retard si la climatisation est en panne et après deux heures si elle fonctionne correctement.

Peinture blanche ?

Pour compléter le dispositif, SNCF Réseau a commencé à installer des capteurs sur ses rails pour en surveiller la température en temps réel. "La fiabilisation du dispositif se poursuit en 2020", indique la compagnie.

Moins technologique contre la canicule, un coup de peinture? Suivant l'exemple des tramways de Bâle et des Chemins de fer rhétiques (RhB) en Suisse, les compagnies autrichienne, suisse, allemande et maintenant belge -ÖBB, CFF, Deutsche Bahn et Infrabel- se demandent s'il ne serait pas pertinent de peindre les rails en blanc.

Une étude de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a en effet montré que peints en couleurs claires, ils sont jusqu'à 7°C moins chauds.

La SNCF avait testé un tel dispositif il y a quelques années, mais ne l'avait pas jugé suffisamment efficace au regard de son coût, a nuancé un porte-parole.

Par ailleurs, la compagnie "a modifié depuis 2003 la conception des voies afin qu'elle puisse supporter 6°C de plus dans les rails", ce qui leur permet, sur les lignes les plus récentes ou rénovées, de résister à des températures rencontrées sur le réseau égyptien, assure-t-il.