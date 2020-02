Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clijsters tombe sur Muguruza, Vondrousova et Mertens assure Reuters • 17/02/2020 à 20:49









Clijsters tombe sur Muguruza, Vondrousova et Mertens assure par Samuel Martin (iDalgo) Pour son grand retour à la compétition après 8 ans sans le moindre match officiel, Kim Clijsters s'est incliné face à l'ancienne numéro un mondial espagnol Garbine Muguruza (6-2, 7-6[6]) en 16e de finale du tournoi de Dubai. Inexistante pendant un set et demi, la Belge s'est réveillé en fin de partie en montrant de très belles séquences prouvant qu'elle n'avait pas perdu tout son tennis. Plus tôt sa compatriote Elise Mertens était venu à bout de Wang (6-3, 6-0). Menée 0-2 dans la première manche, elle a remporté 12 des 13 derniers jeux. Vondrousova n'a elle laissé aucune chance à Sevastova en prenant le contrôle du jeu dès les premières balles pour au final s'imposer sans difficulté (6-3, 6-2). En revanche, l'aventure s'arrête là pour Riske éliminée par la surprenante Ons Jabeur (7-6[3], 1-6, 6-3). Même constat pour Anisimova sorti elle aussi en trois sets par Strycova (7-6[3], 2-6, 6-4). A noter que Kristina Mladenovic a inscrit dans le tableau finale en passant les qualifications à l'issue d'une belle victoire face à Polona Hercog (6-3, 6-1).

