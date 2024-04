Clermont se relance, Nice s'accroche et Lorient gâche

Au bout de rencontres plutôt serrées lors de la 31e journée de Ligue 1, Clermont et Nice se sont permis d'espérer : le premier croit de nouveau au maintien grâce à sa victoire sur Reims, le deuxième pense encore à la quatrième place après son succès à Strasbourg. De son côté, Lorient a perdu contre Toulouse et sa survie dans l'élite n'avance pas.

L’erreur du jour

Elle est signée Thomas Delaine, et a quelque peu plombé Strasbourg : alors devant au score face à Nice grâce à un but de Dilane Bakwa au rebond d’une tentative d’Emanuel Emegha et bien parti pour conserver cet avantage, les Alsaciens ont vu leur latéral gauche se trouer sur un long ballon. Résultat : Mohamed-Ali Cho a pu s’échapper, puis obtenir un penalty suite au retour de… Delaine. Sentence transformée par Evann Guessand, qui a égalisé sans difficulté. Dès lors, la physionomie de la rencontre s’est inversée et les Aiglons ont logiquement renversé leurs adversaires suite à une tête de Dante sur corner. La bande de Jérémie Boga, qui adore au passage Hatem Ben Arfa, a même enfoncé le clou sur la fin via Morgan Sanson. Cinquièmes à deux points du Stade brestois (qui a cependant une rencontre supplémentaire à disputer), les Sudistes peuvent toujours espérer de belles choses concernant l’Europe. Pour le RCSA, il faudra attendre encore un peu pour officialiser la survie en Ligue 1.

La mauvaise affaire du jour

Qu’ils auraient fait du bien, ces trois points ! En plein sprint final dans la course au maintien, Lorient a cru accrocher une victoire très importante devant Toulouse : ce succès les aurait en effet remontés à hauteur de Metz et du Havre (respectivement seizième et quinzième), renforçant encore davantage le suspense en bas du classement. Sauf que les Bretons, plutôt convaincants avant la pause avec un Julien Ponceau qui a fait mouche dans une forêt de jambe après un gros quart d’heure de jeu alors que son partenaire Badredine Bouanani qu’il avait servi a ensuite trouvé la barre transversale, se sont faits rejoindre : dans le second acte, Thijs Dallinga a remis les deux formations à la même hauteur en deux temps. Pire, les Merlus ont fini par perdre quand Ibrahim Cissoko a cruellement trompé Yvon Mvogo à dix petites minutes du termes. Dommage, vraiment dommage pour le dix-septième. De son côté, le TFC s’en réjouira. N’ayant plus rien à jouer, les visiteurs ont de toute façon déjà terminé leur saison.…

FC pour SOFOOT.com