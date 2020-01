Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clermont s'invite dans le Top 5, Niort et Paris font le show Reuters • 31/01/2020 à 22:29









Clermont s'invite dans le Top 5, Niort et Paris font le show par Matthieu Cointe (iDalgo) Niort et Paris ont offert un joli spectacle au public niortais dans cette 22e journée de Ligue 2. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 4 partout, avec quatre pénaltys dans le match, dont un stoppé par Braat. Sissoko a inscrit un triplé pour le Chamois, tandis qu'Armand a marqué un doublé. Les deux équipes sont toujours dans la zone de relégation. Clermont réalise la bonne opération de la soirée. Les hommes de Pascal Gastien ont gagné 3-1 leur match contre Orléans. Entré à la 63e minute, Berthomier a inscrit un doublé. Cambon et Renault ont été expulsés du côté de l'US Orléans. Les Clermontois grimpent à la cinquième place et profitent des défaites de Troyes (1-2 face à Grenoble) et Ajaccio (0-1 à Chateauroux) pour se rapprocher du podium. Caen s'est imposé à Chambly grâce à un but de Zady, et Guingamp vient à bout de l'AJA après un pénalty transformé par Pelé en fin de rencontre. Le Mans - Nancy et Rodez - Valenciennes se sont terminés sur le score de 1-1, alors que Le Havre et Lens ont offert le seul match sans but de la soirée.

