Clermont s'impose facilement à Brive par Samuel Messberg (iDalgo) L'ASM Clermont se déplaçait à Brive pour le compte de la 7ème journée de la Top 14. Les Clermontois se sont facilement imposés 41-23 après notamment une excellente première mi-temps en menant 17-0. La deuxième période a été un peu plus intéressante mais toujours pas suffisante pour le CAB. Au classement les Clermontois gardent la première place du championnat et devancent le Stade Toulousain de 5 points grâce au bonus offensif obtenu aujourd'hui. Brive est 11ème après 6 match joués. Au prochain match Clermont ira à La Rochelle alors que Brive se déplacera à Toulon septième mais avec deux matchs en retard sur la tête.

