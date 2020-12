Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clermont s'impose après un festival offensif Reuters • 12/12/2020 à 16:37









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi se déroulait l'ouverture de la Champions Cup avec le premier match de Clermont dans cette édition 2020-2021. Les Clermontois sont excellemment rentrés dans la compétition avec un résultat plus que convaincant puisqu'ils se sont imposés sur le score de 51-38 avec bonus offensif. L'ASM a inscrit sept essais durant le match dont trois par l'intermédiaire de Matsushima auteur d'une grosse performance aujourd'hui. Grâce à cette victoire, l'équipe française prend la tête de son groupe devant Toulouse en attendant les autres confrontations. Lors de la deuxième journée, ils affronteront le Munster pour ce qui sera un choc déjà dans cette Champions Cup.

