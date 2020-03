So Foot • 06/03/2020 à 22:12

Clermont recolle sur Troyes, Le Havre entretient le suspense

Vainqueurs respectifs de Sochaux (2-0) et Auxerre (1-0) à domicile, Clermont et Le Havre peuvent avoir de bonnes raisons de croire à intégrer le top 5 en fin de saison. Juste derrière, Valenciennes ramène également trois points de Grenoble (1-3), pendant que Guingamp, battu à Rodez (2-1), vient sans doute de faire une croix sur une possible accession à l'élite. En bas de tableau, Paris accroche Troyes (1-1) et conserve ses distances avec Niort, tenu en échec par Nancy (1-1) et Le Mans, incapable de préserver ses deux buts d'avance à Chambly (2-2).

Troyes 1-1 Paris FC

Cyril Mandouki aurait sans doute aimé éviter à son coéquipier Vincent De Marconnay une telle entrée en matière. Fautif sur le penalty concédé, le défenseur du PFC laisse son portier détourner la tentative de Florian Tardieu juste avant la fin du premier quart d'heure de jeu. Mais l'ESTAC n'est pas du genre à gamberger actuellement : Oualid El-Hajjam déborde sur le flanc droit et centre pour Warren Tchimbembé qui s'offre son troisième but sur les deux derniers matchs d'une jolie reprise sous la barre. Mais voilà, Paris ne rompt pas et Cheick Timité parvient à trouver Ousmane Kanté pour l'égalisation francilienne. Sauvé par une énième parade de De Marconnay sur un coup franc de Chris Bédia en toute fin de match, le Paris FC réalise la bonne opération du soir en bas de tableau en sortant de la zone de relégation., comme le nombre de points obtenus par Troyes cette saison. Suffisant pour garder provisoirement la deuxième place du classement.