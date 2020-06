Clermont : quand foot et rugby forment ensemble leurs jeunes

Les pensionnaires du centre de formation du Clermont Foot partagent leur quotidien avec les jeunes de l'ASM rugby : c'est le premier centre de formation partagé de France, et même d'Europe. Les deux clubs unissent leur force depuis 2017 à Clermont-Ferrand pour former les talents de demain. Un mélange de cultures qui fonctionne.



Mutualisation des infrastructures

Les mots de Jérôme Champagne, conseiller du président suisse du Clermont Foot Ahmet Schaefer et ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, sonnent juste quand on jette un œil à la formation du CF63. Un bâtiment sorti de terre en 2017 pour accueillir les jeunes footballeurs clermontois des U17 au National 3... et les jeunes rugbymen de l'ASM rugby. Ce qui en fait le tout premier centre de formation partagé en France. Ici, les logos des deux clubs s'affichent côte à côte au-dessus de la porte d'entrée, et une devise :. Salle de musculation, espace balnéo ou encore salles de vie, la centaine de joueurs partage son quotidien dans les mêmes locaux d'entraînement.Cette mutualisation des infrastructures, mais aussi du staff médical, ne sert pas simplement à prendre des cafés le lundi matin entre coachs du foot et du rugby. La première motivation était financière. Ni le Clermont Foot, qui a obtenu l'agrégation par la fédération de son centre avec ce complexe partagé, ni leurs homologues de l'ASM n'avaient vraiment les moyens de se doter d'un écrin pareil., reconnaît Jérôme Champagne. Le CF63, alors dépourvu d'une véritable structure de formation, a saisi l'opportunité quand son ancien président, Claude Michy, a entendu que ses collègues de l'ovalie cherchaient à s'émanciper de leur structure omnisports, pour disposer de leur propre terrain de jeu., réagit de son côté Bertrand Rioux, responsable du centre de formation de l'ASM. Les deux clubs se sont mis d'accord et ont lancé la machine., explique Baptiste, au Clermont Foot depuis presque dix ans et qui a assisté à la création de ce centre de formation partagé.