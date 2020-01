Clermont-Ferrand : les premières épreuves du bac annulées dans un lycée après une intrusion

Les épreuves de contrôle continu « E3C » du nouveau baccalauréat ont été annulées ce samedi matin au lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, après l'intrusion d'opposants dans les couloirs de l'établissement.À partir de 7h30, environ 300 militants, enseignants et étudiants, se sont réunis devant le lycée puis ont investi les couloirs « pour perturber les épreuves » à l'appel d'une intersyndicale, a indiqué Frédéric Campguilhem, cosecrétaire académique de la CGT-Éducation. Plusieurs centaines de lycéennes et lycéens de Clermont-Ferrand rejoignent les grévistes et occupent actuellement le lycée Blaise Pascal !#Greve18janvier pic.twitter.com/SXeBMO2Sst-- Jean Hugon (@JeanHugon3) January 18, 2020 « La proviseure a donc décidé de les annuler, les lycéens sont tous sortis, nous sommes contents d'avoir réussi cette action symbolique car tout s'est déroulé dans le calme », a ajouté le responsable syndical.Les élèves de première de ce lycée, l'un des plus importants de Clermont-Ferrand, devaient passer à partir de 9 heures des épreuves de langues vivantes - anglais, italien et chinois - comptant pour le contrôle continu instauré par la réforme du baccalauréat. Celles-ci ont été reportées « à une date ultérieure », a confirmé un porte-parole du rectorat.« On se dirige vers un bac à la carte »Le recteur de l'académie, Karim Benmiloud, a « condamné fermement cette intrusion dans le lycée par des personnels extérieurs pour empêcher le déroulement des épreuves E3C ce [samedi] matin ». Il « apporte tout son soutien au lycée Blaise-Pascal pour que des suites soient données à ce grave incident ».Le rectorat a par ailleurs précisé que les épreuves à venir dans d'autres établissements de la région « sont organisées et se dérouleront ». Selon Claude Deletang, secrétaire départemental de la FSU du Puy-de-Dôme, l'intersyndicale (SNES-FSU, CGT, FO, Unef, SNALC, Sud) appelle à ...