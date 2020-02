Clermont et Troyes fondent sur Ajaccio, Niort respire

Vainqueurs respectifs de Valenciennes (3-1) et Châteauroux (2-0) à domicile, Clermont et Troyes font la bonne opération de la soirée en haut de tableau. Rejoint dans les dernières minutes de la partie contre Caen (1-1), Le Havre lâche encore deux points dans la course à la montée. En bas de classement, Niort sort de la zone de relégation à la suite de sa victoire contre Orléans (2-0) cumulée à la défaite du Mans sur la pelouse de Sochaux (1-0).

AC Ajaccio 2-3 Auxerre

Clermont 3-1 Valenciennes

Devait-on s'attendre à un tel festival de buts en première période ? À en croire la forme d'Hamza Sakhi et celle de l'AC Ajaccio, oui. Bénéficiaire d'une bévue ajacienne en première période, le milieu offensif franco-marocain ouvre le score mais les Acéistes répondent par Mounaïm El Idrissi et les deux équipes se retrouvent à égalité. Mais l'AJA en veut, et Mickaël Le Bihan vient fusiller Benjamin Leroy à la suite d'un corner. Ajaccio rétorque à nouveau grâce à un but contre son camp d'Alexandre Coeff sur un centre de Christian Bayala. Et devinez quoi ? Sakhi s'est dit que la dernier mot de cette première période folle était pour lui. Résultat : frappe enroulée dans la lucarne opposée. La deuxième période n'y fera rien, plus aucun but ne sera inscrit malgré la pression locale. Les 42 points synonymes de maintien acquis, Ajaccio se met à caler., comme le nombre de points récupérés par Auxerre sur les quatre dernières rencontres. Et si la machine AJA était lancée ?