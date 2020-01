Clermont est en quarts !

par Samuel Martin (iDalgo)

L'ASM Clermont a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe après être venu à bout d'Ulster pour le compte de la 5e journée de la Champions Cup (29-13). Pourtant, les Jaunards sont bousculés en première période et subissent la loi des Irlandais. À la pause, ces derniers mènent 10 à 9. Mais au retour des vestiaires, Raka permet à son équipe de prendre l'avantage en inscrivant un essai en puissance (48'). Les hommes de Franck Azéma vont survoler la totalité de la seconde période en marquant un second essai par l'intermédiaire de Moala (76'). Ils assurent leur qualification pour le prochain tour de la compétition et pourront se déplacer du côté des Harlequins samedi prochain (16h15) en étant plus sereins.