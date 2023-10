Clermont domine Lyon dans le choc des relégables

Neuf journées. Zéro victoire. Pire défense de Ligue 1. Trois points marqués... Dans le match de la peur entre le 17e et le 18e, l'Olympique lyonnais a confirmé plus que jamais qu'il allait jouer le maintien jusqu'en mai prochain. Car c'est bien Clermont qui est venu se servir au Groupama Stadium (1-2).

Lyon 1-2 Clermont

Buts : Tolisso (52 e ) pour Lyon // Cham (10 e ), Magnin (36 e ) pour Clermont

C’est dans ces moments-là, sans doute, que les supporters de Lyon regrettent de voir Jean-Michel Aulas à la retraite et plus aux manettes de l’Olympique lyonnais : l’après-match aurait forcément été légendaire sur Twitter (ou X, pour les plus jeunes). Car oui, l’OL perd encore. Oui, l’OL est dernier de Ligue 1 après un quart du championnat. Même si oui, l’OL peut peut-être en vouloir à l’arbitrage. Et notamment sur ce premier but encaissé, où l’intéressant Shamar Nicholson s’aide clairement des bras pour contrôler le cuir avant de trouver la tête d’un excellent et raffiné Muhammed Cham au second poteau (0-1, 10 e ). Un coup très rude porté à Fabio Grosso et à ses joueurs, suivi d’un second, encore plus compliqué pour les têtes des Gones, au bout de cette jolie frappe de Yohann Magnin à l’entrée de la surface (0-2, 36 e ). Ce n’est pas encore le début de la seconde mi-temps, mais c’est déjà presque la fin du match : lors de cette neuvième journée de Ligue 1, les Rhodaniens ne reviendront jamais et ne prendront aucun point.…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com