Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clermont croque Chambly Reuters • 16/10/2020 à 21:47









Clermont croque Chambly par Samuel Messberg (iDalgo) Chambly recevaient Clermont en ouverture de la 7ème journée de Ligue 2 ce vendredi soir. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce fut compliqué pour les joueurs de l'Oise. Une défaite 3-0 grace à des buts de Berthomier (12'), Bayo (43') et Allevinah (63'). Un match sans difficulté aucune pour les Auvergnats qui prennent donc la deuxième place derrière le Paris FC en attendant la suite de cette 7ème journée. Chambly prend elle la 18ème place du championnat. Prochain match pour les Clermontois avec la réception d'Ajaccio samedi prochain. Ce sera le même jour que le déplacement des locaux du jour à Auxerre lors de la 8ème journée.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.