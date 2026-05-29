Clermont bientôt vendu ?

La fin d’une ère ? Récent treizième de Ligue 2, le Clermont Foot 63 pourrait bientôt entrer dans une nouvelle étape de son histoire . Selon les informations de L’Équipe , le club devrait en effet être rapidement vendu. Sept ans après avoir acquis le club auvergnat, le Suisse Ahmet Schaefer serait ainsi sur le point de passer la main à un groupe d’investisseurs franco-américains.

Après plusieurs mois de négociations, le projet mené par Jacques d’Arrigo (ancien directeur commercial des Girondins de Bordeaux et ex-DG adjoint de l’Union Bordeaux-Bègles) serait sur le point d’aboutir. Toujours selon le quotidien, l’ancien directeur du recrutement du FC Nantes Baptiste Drouet devrait devenir le directeur sportif du club, preuve de l’avancement du dossier.…

TB pour SOFOOT.com